https://ria.ru/20230908/sdelka-1895009930.html

СМИ: ООН выразила готовность пойти на российские условия по зерновой сделке

СМИ: ООН выразила готовность пойти на российские условия по зерновой сделке - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: ООН выразила готовность пойти на российские условия по зерновой сделке

ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки, как сообщает германское издание Bild,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:02

2023-09-08T15:02

2023-09-08T15:02

россия

турция

владимир путин

антониу гутерреш

оон

реджеп тайип эрдоган

россельхозбанк

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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки, как сообщает германское издание Bild, ознакомившееся с письмом генсека организации Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Издание, в чьем распоряжении оказался конфиденциальный документ подчеркивает, что ООН предлагает РФ выйти на соглашение на основе "четырех краеугольных камней" в виде страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT и возврата замороженных в ЕС активов РФ, что должно "привести к возобновлению черноморской инициативы", как цитирует издание из документа. Отмечается, что их реализация, по мнению Bild, приведет к "выполнению всех требований" российской стороны. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230908/sdelka-1895009187.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

россия

турция

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россия, турция, владимир путин, антониу гутерреш, оон, реджеп тайип эрдоган, россельхозбанк