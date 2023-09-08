СМИ: ООН выразила готовность пойти на российские условия по зерновой сделке
Bild: ООН готова выполнить условия России для возвращения к зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки, как сообщает германское издание Bild, ознакомившееся с письмом генсека организации Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Издание, в чьем распоряжении оказался конфиденциальный документ подчеркивает, что ООН предлагает РФ выйти на соглашение на основе "четырех краеугольных камней" в виде страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT и возврата замороженных в ЕС активов РФ, что должно "привести к возобновлению черноморской инициативы", как цитирует издание из документа.
Отмечается, что их реализация, по мнению Bild, приведет к "выполнению всех требований" российской стороны.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.