https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894928637.html

В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"

В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила" - РИА Новости, 08.09.2023

В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"

8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.

2023-09-08T11:59

2023-09-08T11:59

2023-09-08T11:59

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донбасс

донецкая народная республика

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Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

донбасс

донецкая народная республика

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Героям Донбасса: в ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. 2023-09-08T11:59 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, донбасс, донецкая народная республика, видео