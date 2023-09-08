https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894928637.html
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила" - РИА Новости, 08.09.2023
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
2023-09-08T11:59
2023-09-08T11:59
2023-09-08T11:59
видео
донбасс
донецкая народная республика
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Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
донбасс
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Героям Донбасса: в ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
2023-09-08T11:59
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PT3M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, донбасс, донецкая народная республика, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
2023-09-08T11:59
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PT3M19S
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.