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В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила" - РИА Новости, 08.09.2023
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11:59 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894928637.html
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила" - РИА Новости, 08.09.2023
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
2023-09-08T11:59
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Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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60
353
60
Героям Донбасса: в ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
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видео, донбасс, донецкая народная республика, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
2023-09-08T11:59
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В ДНР открыли вторую очередь мемориального комплекса "Саур-Могила"

Читать ria.ru в
8 сентября на кургане Саур-Могила в ДНР состоялось торжественное открытие второй очереди мемориалов, которые посвящены героям современного противостояния в Донбассе.
Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
 
ВидеоДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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