Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895109974.html
Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России
Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России - РИА Новости, 08.09.2023
Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России
Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:59
2023-09-08T21:59
цены на нефть
россия
владимир зеленский
украина
европа
андрей ермак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор РФ, микроэлектроника, а также финансовый сектор. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. "Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили - ред.) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что приоритетами в дальнейшем "санационном наступлении мира" должны стать три приоритета. В частности, речь идет об усилении санкций против энергосектора России, реальные ограничения на поставку чипов и микроэлектроники, а также дальнейшая блокировка российского финансового сектора. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894924240.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c9015d24bd7f175fad43c4ec308b5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, владимир зеленский, украина, европа, андрей ермак, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Андрей Ермак, Владимир Путин
Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России

Зеленский пожаловался на "слишком длинную" санкционную паузу Запада против РФ

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор РФ, микроэлектроника, а также финансовый сектор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
Вчера, 19:52
«
"Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили - ред.) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он отметил, что приоритетами в дальнейшем "санационном наступлении мира" должны стать три приоритета. В частности, речь идет об усилении санкций против энергосектора России, реальные ограничения на поставку чипов и микроэлектроники, а также дальнейшая блокировка российского финансового сектора.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций
Вчера, 11:47
 
Цены на нефтьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаАндрей ЕрмакВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала