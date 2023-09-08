https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895109974.html

Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России

Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России - РИА Новости, 08.09.2023

Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против России

Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:59

2023-09-08T21:59

2023-09-08T21:59

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недовольство, что международные партнеры выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу против РФ, отметил, что приоритетами в санкционной политике Запада должны стать энергосектор РФ, микроэлектроника, а также финансовый сектор. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. "Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили - ред.) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что приоритетами в дальнейшем "санационном наступлении мира" должны стать три приоритета. В частности, речь идет об усилении санкций против энергосектора России, реальные ограничения на поставку чипов и микроэлектроники, а также дальнейшая блокировка российского финансового сектора. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894924240.html

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цены на нефть, россия, владимир зеленский, украина, европа, андрей ермак, владимир путин