Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
Украина не согласна с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно "предлагать уступки", чтобы побудить Москву к выполнению обязательств, заявил в пятницу представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
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"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не … поощрять новую агрессию, предлагая уступки", - написал Николенко в соцсети Facebook*.
При этом он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
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