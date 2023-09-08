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Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки - РИА Новости, 08.09.2023
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19:52 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки - РИА Новости, 08.09.2023
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно "предлагать РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:52
2023-09-08T19:52
россия
олег николенко
оон
зерновая сделка
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно "предлагать уступки", чтобы побудить Москву к выполнению обязательств, заявил в пятницу представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. "Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не … поощрять новую агрессию, предлагая уступки", - написал Николенко в соцсети Facebook*. При этом он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем. Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230908/ultimatum-1895034259.html
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894924240.html
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россия, олег николенко, оон, зерновая сделка, владимир путин, москва, украина, facebook, сергей лавров
Россия, Олег Николенко, ООН, Зерновая сделка, Владимир Путин, Москва, Украина, Facebook, Сергей Лавров
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки

Украина не согласна с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки, украинские власти считают, что мировое сообщество не должно "предлагать уступки", чтобы побудить Москву к выполнению обязательств, заявил в пятницу представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«
"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа. Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не … поощрять новую агрессию, предлагая уступки", - написал Николенко в соцсети Facebook*.
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При этом он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияОлег НиколенкоООНЗерновая сделкаВладимир ПутинМоскваУкраинаFacebookСергей Лавров
 
 
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