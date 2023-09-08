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В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 08.09.2023
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11:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894924240.html
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 08.09.2023
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз добился "прогресса" в борьбе с обходом санкций, введенных против России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
в мире
шарль мишель
евросовет
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз добился "прогресса" в борьбе с обходом санкций, введенных против России. "Для нас очень важна работа по борьбе с обходом санкций, мы в этом добиваемся некоторого прогресса", - сказал Мишель на пресс-конференции в Нью-Дели, куда он прибыл для участия в саммите G20. Он добавил, что борьба с обходом санкций требует серьезного диалога с другими государствами. В четверг Еврокомиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, цель которой – "помочь им устанавливать, оценивать, понимать возможные риски обхода санкций, а также избегать их". В частности, в ЕК напомнили, что европейские компании особое внимание должны уделять партнерам из третьих стран, следить за тем, чтобы они не обходили европейские санкции. ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций в июне этого года ввел в действие механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Под персональные санкции ЕС за обход ограничительных антироссийских мер уже попали три компании, зарегистрированные в Гонконге, два юрлица из ОАЭ, два из Узбекистана и по одной компании из Армении и Сирии. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html
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в мире, шарль мишель, евросовет, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций

Мишель: Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом антироссийских санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз добился "прогресса" в борьбе с обходом санкций, введенных против России.
"Для нас очень важна работа по борьбе с обходом санкций, мы в этом добиваемся некоторого прогресса", - сказал Мишель на пресс-конференции в Нью-Дели, куда он прибыл для участия в саммите G20.
Он добавил, что борьба с обходом санкций требует серьезного диалога с другими государствами.
В четверг Еврокомиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, цель которой – "помочь им устанавливать, оценивать, понимать возможные риски обхода санкций, а также избегать их". В частности, в ЕК напомнили, что европейские компании особое внимание должны уделять партнерам из третьих стран, следить за тем, чтобы они не обходили европейские санкции.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреШарль МишельЕвросоветЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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