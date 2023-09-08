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Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций - РИА Новости, 08.09.2023
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02:20 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894873059.html
Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций
Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций - РИА Новости, 08.09.2023
Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций
Односторонние санкции и выбор Запада в пользу конфронтации с Россией направлены на закрепление своей "монополии в мировых процессах", заявил исполняющий... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:20
2023-09-08T02:20
владимир зеленский
оон
владимир путин
брюссель
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Односторонние санкции и выбор Запада в пользу конфронтации с Россией направлены на закрепление своей "монополии в мировых процессах", заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, выступая в Брюсселе на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН. "Беспрецедентные односторонние рестрикции против России и выбор в пользу конфронтации с нашей страной идут в том же русле стремления Запада любой ценой "зацепиться" за монополию в мировых процессах", - сказал российский дипломат. По его словам, в эту же логику укладывается и ставка Евросоюза на так называемую "формулу мира" (Владимира Зеленского - ред.) и отрицание любых иных предложений, выдвигаемых другими международными игроками. "Между тем данный украинский "план" не только не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, но и представляет собой бессмысленный ультиматум России, на основе которого мирное урегулирование невозможно", - сказал Логвинов. Он подчеркнул, что действия Запада на Украине не имеют никакого отношения к принципам, "которые заложены в Уставе ООН как организации, призванной обеспечить многосторонность и скоординированность мировой политики". "Именно поэтому работа Группы друзей в защиту Устава ООН приобрела поистине глобальное значение", - сказал российский дипломат. Группа друзей в защиту Устава ООН была учреждена в июле 2021 года при активном участии России. Сегодня ее состав входят 19 государств, в том числе Китай, КНДР, Иран, Алжир и Венесуэла. В Брюсселе встреча прошла на уровне глав дипломатических представительств государств-членов группы. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230908/dzhabarov-1894868375.html
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владимир зеленский, оон, владимир путин, брюссель, украина, россия
Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, Брюссель, Украина, Россия
Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций

Дипломат Логвинов: Запад санкциями закрепляет монополию в мировых процессах

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Односторонние санкции и выбор Запада в пользу конфронтации с Россией направлены на закрепление своей "монополии в мировых процессах", заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, выступая в Брюсселе на встрече Группы друзей в защиту Устава ООН.
«
"Беспрецедентные односторонние рестрикции против России и выбор в пользу конфронтации с нашей страной идут в том же русле стремления Запада любой ценой "зацепиться" за монополию в мировых процессах", - сказал российский дипломат.
По его словам, в эту же логику укладывается и ставка Евросоюза на так называемую "формулу мира" (Владимира Зеленского - ред.) и отрицание любых иных предложений, выдвигаемых другими международными игроками. "Между тем данный украинский "план" не только не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, но и представляет собой бессмысленный ультиматум России, на основе которого мирное урегулирование невозможно", - сказал Логвинов.
Он подчеркнул, что действия Запада на Украине не имеют никакого отношения к принципам, "которые заложены в Уставе ООН как организации, призванной обеспечить многосторонность и скоординированность мировой политики". "Именно поэтому работа Группы друзей в защиту Устава ООН приобрела поистине глобальное значение", - сказал российский дипломат.
Группа друзей в защиту Устава ООН была учреждена в июле 2021 года при активном участии России. Сегодня ее состав входят 19 государств, в том числе Китай, КНДР, Иран, Алжир и Венесуэла. В Брюсселе встреча прошла на уровне глав дипломатических представительств государств-членов группы.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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00:57
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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