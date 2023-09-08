https://ria.ru/20230908/ryabev-1894999874.html

"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли

"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли - РИА Новости, 08.09.2023

"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли

Госкорпорация "Росатом" поздравила с 90-летием бывшего руководителя отечественной атомной отрасли, Героя России Льва Рябева, отметив, что во многом благодаря... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:41

2023-09-08T14:41

2023-09-08T14:50

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

технологии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поздравила с 90-летием бывшего руководителя отечественной атомной отрасли, Героя России Льва Рябева, отметив, что во многом благодаря его личным усилиям на рубеже 1990-х годов отрасль удалось сохранить, и что Рябев - это пример служения своему делу и своему Отечеству. Юбилей Льва Дмитриевича Рябева отмечается в пятницу. Как отмечается в сообщении "Росатома", Рябев - "видный государственный деятель нашей страны и атомной отрасли, Герой Российской Федерации". Это первое официальное сообщение о том, что Рябев носит звание Героя России. "Во многом благодаря его личным усилиям в сложное время - на рубеже 80-90-х годов - удалось сохранить атомную отрасль нашей страны как единый комплекс объектов энергетики и ядерного оружейного комплекса, научных организаций и производственных предприятий... Для нас он – пример служения своему делу и своему Отечеству", - говорится в сообщении. "Лев Дмитриевич – это человек, олицетворяющий связь времен, непрерывность и преемственность в российской науке и истории. Он не просто участник, а один из руководителей великого отечественного атомного проекта", - подчеркнул генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. По окончании Московского инженерно-физического института (ныне НИЯУ МИФИ) в 1957 году Лев Рябев начал свою трудовую деятельность на "родине" отечественного ядерного оружия, во ВНИИ экспериментальной физики (ныне – Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове Нижегородской области). На этом предприятии, которое в течение многих десятилетий обеспечивает обороноспособность страны, Рябев прошел путь от инженера до директора, принимал непосредственное участие в создании "ядерного щита". Он работал вместе с основоположниками "атомного проекта" СССР Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном, Анатолием Александровым, Андреем Сахаровым. В 1970-1980 годы Рябев на партийной работе, в ЦК КПСС курировал вопросы военно-промышленного комплекса. В 1986 году стал преемником легендарного "атомного главкома" Ефима Славского - был назначен министром среднего машиностроения СССР (так в советское время назывался "штаб" советской атомной отрасли). С 1989 по 1991 год работал заместителем председателя Совета министров СССР, где курировал топливно-энергетический комплекс. С 1993 по 2002 год Лев Рябев – первый заместитель министра РФ по атомной энергии, с 2002 года по настоящее время работает заместителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по развитию. Также Рябев является внештатным советником генерального директора "Росатома", членом научно-технического совета "Росатома", председателем коллегии старейшин госкорпорации. "Лев Дмитриевич активно делится своим опытом с молодым поколением российских атомщиков, его уникальные компетенции ученого и руководителя помогают успешно развивать "классические" атомные и новые направления деятельности "Росатома", - отмечается в сообщении госкорпорации. За выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие атомной промышленности Лев Рябев отмечен высокими государственными наградами СССР и России, включая звание Героя Российской Федерации, указывает "Росатом".

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

https://ria.ru/20230901/rosatom-1893619249.html

https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии