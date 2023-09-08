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"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли - РИА Новости, 08.09.2023
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14:41 08.09.2023 (обновлено: 14:50 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ryabev-1894999874.html
"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли
"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли - РИА Новости, 08.09.2023
"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли
Госкорпорация "Росатом" поздравила с 90-летием бывшего руководителя отечественной атомной отрасли, Героя России Льва Рябева, отметив, что во многом благодаря... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:41
2023-09-08T14:50
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
технологии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поздравила с 90-летием бывшего руководителя отечественной атомной отрасли, Героя России Льва Рябева, отметив, что во многом благодаря его личным усилиям на рубеже 1990-х годов отрасль удалось сохранить, и что Рябев - это пример служения своему делу и своему Отечеству. Юбилей Льва Дмитриевича Рябева отмечается в пятницу. Как отмечается в сообщении "Росатома", Рябев - "видный государственный деятель нашей страны и атомной отрасли, Герой Российской Федерации". Это первое официальное сообщение о том, что Рябев носит звание Героя России. "Во многом благодаря его личным усилиям в сложное время - на рубеже 80-90-х годов - удалось сохранить атомную отрасль нашей страны как единый комплекс объектов энергетики и ядерного оружейного комплекса, научных организаций и производственных предприятий... Для нас он – пример служения своему делу и своему Отечеству", - говорится в сообщении. "Лев Дмитриевич – это человек, олицетворяющий связь времен, непрерывность и преемственность в российской науке и истории. Он не просто участник, а один из руководителей великого отечественного атомного проекта", - подчеркнул генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. По окончании Московского инженерно-физического института (ныне НИЯУ МИФИ) в 1957 году Лев Рябев начал свою трудовую деятельность на "родине" отечественного ядерного оружия, во ВНИИ экспериментальной физики (ныне – Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове Нижегородской области). На этом предприятии, которое в течение многих десятилетий обеспечивает обороноспособность страны, Рябев прошел путь от инженера до директора, принимал непосредственное участие в создании "ядерного щита". Он работал вместе с основоположниками "атомного проекта" СССР Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном, Анатолием Александровым, Андреем Сахаровым. В 1970-1980 годы Рябев на партийной работе, в ЦК КПСС курировал вопросы военно-промышленного комплекса. В 1986 году стал преемником легендарного "атомного главкома" Ефима Славского - был назначен министром среднего машиностроения СССР (так в советское время назывался "штаб" советской атомной отрасли). С 1989 по 1991 год работал заместителем председателя Совета министров СССР, где курировал топливно-энергетический комплекс. С 1993 по 2002 год Лев Рябев – первый заместитель министра РФ по атомной энергии, с 2002 года по настоящее время работает заместителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по развитию. Также Рябев является внештатным советником генерального директора "Росатома", членом научно-технического совета "Росатома", председателем коллегии старейшин госкорпорации. "Лев Дмитриевич активно делится своим опытом с молодым поколением российских атомщиков, его уникальные компетенции ученого и руководителя помогают успешно развивать "классические" атомные и новые направления деятельности "Росатома", - отмечается в сообщении госкорпорации. За выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие атомной промышленности Лев Рябев отмечен высокими государственными наградами СССР и России, включая звание Героя Российской Федерации, указывает "Росатом".
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Технологии
"Росатом" отметил вклад Героя России Рябева в сохранение атомной отрасли

"Росатом" поздравил экс-главу атомной отрасли, Героя России Рябева с 90-летием

© РосатомЛев Рябев
Лев Рябев
© Росатом
Лев Рябев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поздравила с 90-летием бывшего руководителя отечественной атомной отрасли, Героя России Льва Рябева, отметив, что во многом благодаря его личным усилиям на рубеже 1990-х годов отрасль удалось сохранить, и что Рябев - это пример служения своему делу и своему Отечеству.
Юбилей Льва Дмитриевича Рябева отмечается в пятницу. Как отмечается в сообщении "Росатома", Рябев - "видный государственный деятель нашей страны и атомной отрасли, Герой Российской Федерации". Это первое официальное сообщение о том, что Рябев носит звание Героя России.
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"Во многом благодаря его личным усилиям в сложное время - на рубеже 80-90-х годов - удалось сохранить атомную отрасль нашей страны как единый комплекс объектов энергетики и ядерного оружейного комплекса, научных организаций и производственных предприятий... Для нас он – пример служения своему делу и своему Отечеству", - говорится в сообщении.
"Лев Дмитриевич – это человек, олицетворяющий связь времен, непрерывность и преемственность в российской науке и истории. Он не просто участник, а один из руководителей великого отечественного атомного проекта", - подчеркнул генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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По окончании Московского инженерно-физического института (ныне НИЯУ МИФИ) в 1957 году Лев Рябев начал свою трудовую деятельность на "родине" отечественного ядерного оружия, во ВНИИ экспериментальной физики (ныне – Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове Нижегородской области). На этом предприятии, которое в течение многих десятилетий обеспечивает обороноспособность страны, Рябев прошел путь от инженера до директора, принимал непосредственное участие в создании "ядерного щита". Он работал вместе с основоположниками "атомного проекта" СССР Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном, Анатолием Александровым, Андреем Сахаровым.
В 1970-1980 годы Рябев на партийной работе, в ЦК КПСС курировал вопросы военно-промышленного комплекса. В 1986 году стал преемником легендарного "атомного главкома" Ефима Славского - был назначен министром среднего машиностроения СССР (так в советское время назывался "штаб" советской атомной отрасли). С 1989 по 1991 год работал заместителем председателя Совета министров СССР, где курировал топливно-энергетический комплекс. С 1993 по 2002 год Лев Рябев – первый заместитель министра РФ по атомной энергии, с 2002 года по настоящее время работает заместителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по развитию. Также Рябев является внештатным советником генерального директора "Росатома", членом научно-технического совета "Росатома", председателем коллегии старейшин госкорпорации. "Лев Дмитриевич активно делится своим опытом с молодым поколением российских атомщиков, его уникальные компетенции ученого и руководителя помогают успешно развивать "классические" атомные и новые направления деятельности "Росатома", - отмечается в сообщении госкорпорации.
За выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие атомной промышленности Лев Рябев отмечен высокими государственными наградами СССР и России, включая звание Героя Российской Федерации, указывает "Росатом".
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