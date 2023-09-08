https://ria.ru/20230908/rsosiya-1895086651.html

В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными

В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными - РИА Новости, 08.09.2023

В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными

Попытки заставить граждан Китая отчитываться перед Украиной о перемещениях бестактны и не идут на пользу Киеву, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:13

2023-09-08T19:13

2023-09-08T19:13

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Попытки заставить граждан Китая отчитываться перед Украиной о перемещениях бестактны и не идут на пользу Киеву, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". МИД Украины в пятницу заявил, что ждет разъяснений от Пекина из-за визита в Донецкую Народную Республику китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фан. Поездка организована изданием "Украина.ру", входящим в медиахолдинг "Россия сегодня". "Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными", - заявили в пресс-службе. В медиагруппе добавили, что в Киеве должны понимать, что грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать блогеры из Китая аудитории по возвращении домой. "А за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам материала у них накопилось достаточно. Не в интересах Киева портить впечатление о себе еще сильнее", - подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894918735.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, китай, украина