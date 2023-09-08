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В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными - РИА Новости, 08.09.2023
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19:13 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/rsosiya-1895086651.html
В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными
В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными - РИА Новости, 08.09.2023
В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными
Попытки заставить граждан Китая отчитываться перед Украиной о перемещениях бестактны и не идут на пользу Киеву, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:13
2023-09-08T19:13
в мире
киев
китай
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Попытки заставить граждан Китая отчитываться перед Украиной о перемещениях бестактны и не идут на пользу Киеву, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". МИД Украины в пятницу заявил, что ждет разъяснений от Пекина из-за визита в Донецкую Народную Республику китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фан. Поездка организована изданием "Украина.ру", входящим в медиахолдинг "Россия сегодня". "Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными", - заявили в пресс-службе. В медиагруппе добавили, что в Киеве должны понимать, что грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать блогеры из Китая аудитории по возвращении домой. "А за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам материала у них накопилось достаточно. Не в интересах Киева портить впечатление о себе еще сильнее", - подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.
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в мире, киев, китай, украина
В мире, Киев, Китай, Украина
В "России сегодня" назвали требования Киева к жителям Китая бестактными

"Россия сегодня": требования Киева к жителям Китая сообщать о поездках бестактны

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛоготип "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Логотип Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Логотип "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Попытки заставить граждан Китая отчитываться перед Украиной о перемещениях бестактны и не идут на пользу Киеву, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
МИД Украины в пятницу заявил, что ждет разъяснений от Пекина из-за визита в Донецкую Народную Республику китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фан. Поездка организована изданием "Украина.ру", входящим в медиахолдинг "Россия сегодня".
«
"Попытки заставить китайских граждан отчитываться перед Украиной о своих перемещениях считаем по меньшей мере бестактными", - заявили в пресс-службе.
В медиагруппе добавили, что в Киеве должны понимать, что грубые и недоброжелательные заявления не могут не отразиться на том, что будут рассказывать блогеры из Китая аудитории по возвращении домой.
«
"А за время поездки по разрушенным украинскими обстрелами мирным городам материала у них накопилось достаточно. Не в интересах Киева портить впечатление о себе еще сильнее", - подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.
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