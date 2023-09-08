https://ria.ru/20230908/reznikov-1895000034.html

Резников считает, что Умеров продолжит начатое им на посту министра обороны

Резников считает, что Умеров продолжит начатое им на посту министра обороны - РИА Новости, 08.09.2023

Резников считает, что Умеров продолжит начатое им на посту министра обороны

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что новый глава ведомства Рустем Умеров сможет продолжить РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:41

2023-09-08T14:41

2023-09-08T14:42

в мире

украина

рустем умеров

алексей резников

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что новый глава ведомства Рустем Умеров сможет продолжить начатые им инициативы. В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. "Рустем Умеров - компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы", - написал Резников в статье для британской газеты Guardian. В среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны, в четверг Зеленский представил Умерова руководству минобороны Украины и генштаба ВСУ. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). По данным украинского издания "Зеркало недели", минобороны Украины также закупало куртки для военных по завышенной втрое цене. По данным издания, куртки закупались по цене зимних, а в реальности завозились летние или плохого качества. Резников в свою очередь заявил, что распространенная в СМИ информация о закупке курток для военных по завышенной втрое цене не соответствует действительности.

https://ria.ru/20230905/reznikov-1894243491.html

https://ria.ru/20230907/vsu-1894764929.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, рустем умеров, алексей резников