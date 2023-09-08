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В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме - РИА Новости, 08.09.2023
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13:07 08.09.2023 (обновлено: 13:10 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rezhim-1894956140.html
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме - РИА Новости, 08.09.2023
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме
Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:07
2023-09-08T13:10
единый день голосования в россии — 2023
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме. "Хочу сказать, что начало первого дня голосований прошло в штатном режиме, мы видим высокий уровень конкуренции, который выражается в тех вопросах, которые коллеги озвучивали, и в активности политических партий", - сказала Булгакова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме

Булгакова: начало первого дня голосования прошло в штатном режиме

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Девушка фотографирует информационный стенд - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме.
"Хочу сказать, что начало первого дня голосований прошло в штатном режиме, мы видим высокий уровень конкуренции, который выражается в тех вопросах, которые коллеги озвучивали, и в активности политических партий", - сказала Булгакова.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В избиркоме ДНР рассказали, как проходит голосование в республике
12:46
 
Единый день голосования в России — 2023ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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