https://ria.ru/20230908/rezhim-1894956140.html

В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме

В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме - РИА Новости, 08.09.2023

В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:07

2023-09-08T13:07

2023-09-08T13:10

единый день голосования в россии — 2023

политика

донецкая народная республика

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россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме. "Хочу сказать, что начало первого дня голосований прошло в штатном режиме, мы видим высокий уровень конкуренции, который выражается в тех вопросах, которые коллеги озвучивали, и в активности политических партий", - сказала Булгакова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/vybory-1894951876.html

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единый день голосования в россии — 2023, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф