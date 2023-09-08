https://ria.ru/20230908/rezhim-1894956140.html
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме - РИА Новости, 08.09.2023
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме
Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:07
2023-09-08T13:07
2023-09-08T13:10
единый день голосования в россии — 2023
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894940746_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_21074cb3e42a7e99ebcfd86d62903634.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращением граждан Алена Булгакова заявил РИА Новости, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме. "Хочу сказать, что начало первого дня голосований прошло в штатном режиме, мы видим высокий уровень конкуренции, который выражается в тех вопросах, которые коллеги озвучивали, и в активности политических партий", - сказала Булгакова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/vybory-1894951876.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894940746_853:0:3584:2048_1920x0_80_0_0_b33dca01cdf53670ebb93a578e0282fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
В ОП заявили, что начало первого дня голосования прошло в штатном режиме
Булгакова: начало первого дня голосования прошло в штатном режиме