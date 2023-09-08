https://ria.ru/20230908/razvedgruppa-1894891264.html
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:58
2023-09-08T08:58
2023-09-08T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного, боевики уничтожены – один взят в плен", - сказал он.
https://ria.ru/20230907/poteri-1894739129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении