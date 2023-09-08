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ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 08.09.2023 (обновлено: 09:08 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/razvedgruppa-1894891264.html
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:58
2023-09-08T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного, боевики уничтожены – один взят в плен", - сказал он.
https://ria.ru/20230907/poteri-1894739129.html
РИА Новости
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Влада Копылова
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного, боевики уничтожены – один взят в плен", - сказал он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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