https://ria.ru/20230908/razvedgruppa-1894891264.html

ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023

ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:58

2023-09-08T08:58

2023-09-08T09:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении - боевики уничтожены, один взят в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного, боевики уничтожены – один взят в плен", - сказал он.

https://ria.ru/20230907/poteri-1894739129.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)