https://ria.ru/20230908/razvedchiki-1894877076.html
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ
Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:07
2023-09-08T04:07
2023-09-08T09:40
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА Новости российский разведчик, работающий на данном участке фронта. "Работа производилась в ночное время суток, группа занимает позицию непосредственно на переднем крае. Разведка противника идёт на дальних подступах, то есть как только мы видим, что едет какая-то техника в двух-трёх километрах от нас, мы сразу понимаем, что она едет в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, разведчики следят за позициями противника в местах, где ВСУ производят ротацию, и как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов. Разведчики уточняют, что работа по противнику во время ротации очень эффективна. "Как только мы подбили технику и ранили личный состав, техника, никого не забирая, сразу уезжает. Личный состав ВСУ остаётся на месте, там начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать", - сказал разведчик. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
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Кадры ликвидации украинских силовиков, прибывающих к линии фронта по ротации
Разведчики ВС РФ, используя, беспилотники, "охотятся" на прибывающие к линии фронта по ротации группы ВСУ. Используя особую тактику, за 10 дней российские бойцы ликвидировали порядка 50 украинских силовиков.
2023-09-08T04:07
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили с помощью БПЛА около 50 боевиков ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА Новости российский разведчик, работающий на данном участке фронта.
"Работа производилась в ночное время суток, группа занимает позицию непосредственно на переднем крае. Разведка противника идёт на дальних подступах, то есть как только мы видим, что едет какая-то техника в двух-трёх километрах от нас, мы сразу понимаем, что она едет в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, разведчики следят за позициями противника в местах, где ВСУ производят ротацию, и как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов. Разведчики уточняют, что работа по противнику во время ротации очень эффективна.
"Как только мы подбили технику и ранили личный состав, техника, никого не забирая, сразу уезжает. Личный состав ВСУ остаётся на месте, там начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать", - сказал разведчик.
В среду глава администрации Харьковской области
Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе