Рейтинг@Mail.ru
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 08.09.2023 (обновлено: 09:40 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/razvedchiki-1894877076.html
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ
Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:07
2023-09-08T09:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894895353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcd1769ac66ef94ce8f7f469f54f166f.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА Новости российский разведчик, работающий на данном участке фронта. "Работа производилась в ночное время суток, группа занимает позицию непосредственно на переднем крае. Разведка противника идёт на дальних подступах, то есть как только мы видим, что едет какая-то техника в двух-трёх километрах от нас, мы сразу понимаем, что она едет в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, разведчики следят за позициями противника в местах, где ВСУ производят ротацию, и как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов. Разведчики уточняют, что работа по противнику во время ротации очень эффективна. "Как только мы подбили технику и ранили личный состав, техника, никого не забирая, сразу уезжает. Личный состав ВСУ остаётся на месте, там начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать", - сказал разведчик. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ликвидации украинских силовиков, прибывающих к линии фронта по ротации
Разведчики ВС РФ, используя, беспилотники, "охотятся" на прибывающие к линии фронта по ротации группы ВСУ. Используя особую тактику, за 10 дней российские бойцы ликвидировали порядка 50 украинских силовиков.
2023-09-08T04:07
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894895353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7120922d95aff4f12263b2a60fd272a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили с помощью БПЛА около 50 боевиков ВСУ

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА Новости российский разведчик, работающий на данном участке фронта.
"Работа производилась в ночное время суток, группа занимает позицию непосредственно на переднем крае. Разведка противника идёт на дальних подступах, то есть как только мы видим, что едет какая-то техника в двух-трёх километрах от нас, мы сразу понимаем, что она едет в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, разведчики следят за позициями противника в местах, где ВСУ производят ротацию, и как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов. Разведчики уточняют, что работа по противнику во время ротации очень эффективна.
"Как только мы подбили технику и ранили личный состав, техника, никого не забирая, сразу уезжает. Личный состав ВСУ остаётся на месте, там начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать", - сказал разведчик.
В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
Уничтожение украинского блиндажа при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала