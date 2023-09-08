https://ria.ru/20230908/razvedchiki-1894877076.html

Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:07

2023-09-08T04:07

2023-09-08T09:40

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Группа разведки ВС РФ, используя беспилотники, за 10 дней уничтожила около 50 человек личного состава ВСУ, 25 украинских военнослужащих ранили, рассказал РИА Новости российский разведчик, работающий на данном участке фронта. "Работа производилась в ночное время суток, группа занимает позицию непосредственно на переднем крае. Разведка противника идёт на дальних подступах, то есть как только мы видим, что едет какая-то техника в двух-трёх километрах от нас, мы сразу понимаем, что она едет в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства. По его словам, разведчики следят за позициями противника в местах, где ВСУ производят ротацию, и как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов. Разведчики уточняют, что работа по противнику во время ротации очень эффективна. "Как только мы подбили технику и ранили личный состав, техника, никого не забирая, сразу уезжает. Личный состав ВСУ остаётся на месте, там начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать", - сказал разведчик. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.

https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html

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Кадры ликвидации украинских силовиков, прибывающих к линии фронта по ротации Разведчики ВС РФ, используя, беспилотники, "охотятся" на прибывающие к линии фронта по ротации группы ВСУ. Используя особую тактику, за 10 дней российские бойцы ликвидировали порядка 50 украинских силовиков. 2023-09-08T04:07 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире