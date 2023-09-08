https://ria.ru/20230908/promyvka-1894924847.html
Около 2000 инженерных сооружений промыли в Москве в преддверии Дня города
Около 2000 инженерных сооружений промыли в Москве в преддверии Дня города - РИА Новости, 08.09.2023
Около 2000 инженерных сооружений промыли в Москве в преддверии Дня города
Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 9 и 10 сентября,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 9 и 10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,1 тысяч объектов городской инфраструктуры", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проводился текущий ремонт сооружений. Промывки проводились с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил он. Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Бирюков напомнил, что памятники и фонтаны промывали вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.
https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html
https://ria.ru/20230826/moskva-1892909899.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 9 и 10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,1 тысяч объектов городской инфраструктуры", - заявил он.
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Заммэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
«
"Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проводился текущий ремонт сооружений. Промывки проводились с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил он.
Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Бирюков напомнил, что памятники и фонтаны промывали вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.
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