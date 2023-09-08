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Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше - РИА Новости, 08.09.2023
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10:10 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/promyshlennost-1894839606.html
Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше
Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше - РИА Новости, 08.09.2023
Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше
За первые семь месяцев 2023 года промышленность Москвы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время прошлого года, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:10
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года промышленность Москвы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы увеличился на 14%", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам заместителя мэра, именно обрабатывающий сектор является основной точкой роста столичной промышленности. По статистике с начала года в столице заметно увеличилось производство предметов гардероба, электрики, медикаментов."Объем выпуска продуктов питания вырос на 26,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28,4%", – констатировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, положительная динамика развития определяется тем, что бизнесмены активно пользуются механизмами поддержки предпринимательства, внедренными в практику правительством Москвы.Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары, а также активно внедряют инновации.Ранее Ефимов сообщал, что за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года столичное промышленное производство выросло на 11,3%.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года промышленность Москвы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы увеличился на 14%", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По словам заместителя мэра, именно обрабатывающий сектор является основной точкой роста столичной промышленности. По статистике с начала года в столице заметно увеличилось производство предметов гардероба, электрики, медикаментов.
"Объем выпуска продуктов питания вырос на 26,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28,4%", – констатировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, положительная динамика развития определяется тем, что бизнесмены активно пользуются механизмами поддержки предпринимательства, внедренными в практику правительством Москвы.
Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары, а также активно внедряют инновации.
Ранее Ефимов сообщал, что за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года столичное промышленное производство выросло на 11,3%.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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