https://ria.ru/20230908/promyshlennost-1894839606.html

Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше

Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше - РИА Новости, 08.09.2023

Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше

За первые семь месяцев 2023 года промышленность Москвы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время прошлого года, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:10

2023-09-08T10:10

2023-09-08T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев 2023 года промышленность Москвы произвела продукции на 12,2% больше, чем за аналогичное время прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы увеличился на 14%", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам заместителя мэра, именно обрабатывающий сектор является основной точкой роста столичной промышленности. По статистике с начала года в столице заметно увеличилось производство предметов гардероба, электрики, медикаментов."Объем выпуска продуктов питания вырос на 26,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28,4%", – констатировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, положительная динамика развития определяется тем, что бизнесмены активно пользуются механизмами поддержки предпринимательства, внедренными в практику правительством Москвы.Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары, а также активно внедряют инновации.Ранее Ефимов сообщал, что за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года столичное промышленное производство выросло на 11,3%.

https://ria.ru/20230605/efimov-1876158591.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва