https://ria.ru/20230908/privetstvie-1895090478.html

Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова

Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023

Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:33

2023-09-08T19:33

2023-09-08T19:33

россия

расул гамзатов

владимир толстой

владимир путин

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МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, который проходит в пятницу в Русском драматическом театре в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Зачитал телеграмму советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на юбилейном памятном вечере в честь народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова. В этом году 100-летие со дня его рождения широко отмечается по всей стране. Великий сын дагестанского народа Расул Гамзатов был многогранным, щедро одаренным человеком. Он успешно реализовал себя на публицистическом, общественном, государственном, международном поприще, но наиболее ярко и мощно проявился его неординарный поэтический дар", – говорится в телеграмме. Президент отметил, что "замечательные произведения" Гамзатова находили искренний отклик в сердцах людей самых разных национальностей. "Расул Гамзатов - настоящий гражданин и патриот, сподвижник и просветитель, внес значимый вклад в многонациональную культуру России. Желаю участникам сегодняшнего памятного мероприятия всего самого доброго!" - зачитал Толстой.

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894626730.html

https://ria.ru/20230908/gamzatov100-1894751300.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, расул гамзатов, владимир толстой, владимир путин