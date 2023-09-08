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Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023
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19:33 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/privetstvie-1895090478.html
Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова
Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023
Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:33
2023-09-08T19:33
россия
расул гамзатов
владимир толстой
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, который проходит в пятницу в Русском драматическом театре в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Зачитал телеграмму советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на юбилейном памятном вечере в честь народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова. В этом году 100-летие со дня его рождения широко отмечается по всей стране. Великий сын дагестанского народа Расул Гамзатов был многогранным, щедро одаренным человеком. Он успешно реализовал себя на публицистическом, общественном, государственном, международном поприще, но наиболее ярко и мощно проявился его неординарный поэтический дар", – говорится в телеграмме. Президент отметил, что "замечательные произведения" Гамзатова находили искренний отклик в сердцах людей самых разных национальностей. "Расул Гамзатов - настоящий гражданин и патриот, сподвижник и просветитель, внес значимый вклад в многонациональную культуру России. Желаю участникам сегодняшнего памятного мероприятия всего самого доброго!" - зачитал Толстой.
https://ria.ru/20230906/vystavka-1894626730.html
https://ria.ru/20230908/gamzatov100-1894751300.html
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россия, расул гамзатов, владимир толстой, владимир путин
Россия, Расул Гамзатов, Владимир Толстой, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам вечера памяти Расула Гамзатова

Путин направил приветствие участникам и гостям вечера памяти Расула Гамзатова

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 "Дон"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, который проходит в пятницу в Русском драматическом театре в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Зачитал телеграмму советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову
6 сентября, 20:12
«
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на юбилейном памятном вечере в честь народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова. В этом году 100-летие со дня его рождения широко отмечается по всей стране. Великий сын дагестанского народа Расул Гамзатов был многогранным, щедро одаренным человеком. Он успешно реализовал себя на публицистическом, общественном, государственном, международном поприще, но наиболее ярко и мощно проявился его неординарный поэтический дар", – говорится в телеграмме.
Президент отметил, что "замечательные произведения" Гамзатова находили искренний отклик в сердцах людей самых разных национальностей.
"Расул Гамзатов - настоящий гражданин и патриот, сподвижник и просветитель, внес значимый вклад в многонациональную культуру России. Желаю участникам сегодняшнего памятного мероприятия всего самого доброго!" - зачитал Толстой.
Советский и дагестанский поэт Расул Гамзатович Гамзатов во время чтения стихов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
"Хочу, чтобы меня читали". Вековой юбилей поэта Расула Гамзатова
Вчера, 10:00
 
РоссияРасул ГамзатовВладимир ТолстойВладимир Путин
 
 
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