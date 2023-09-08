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ВС отменил приговор отцу, столкнувшему чужого ребенка с качелей - РИА Новости, 08.09.2023
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15:24 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/prigovor-1895016279.html
ВС отменил приговор отцу, столкнувшему чужого ребенка с качелей
ВС отменил приговор отцу, столкнувшему чужого ребенка с качелей - РИА Новости, 08.09.2023
ВС отменил приговор отцу, столкнувшему чужого ребенка с качелей
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор отцу, который после падения дочери с качелей столкнул с них чужую девочку, сказано в определении судебной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:24
2023-09-08T15:24
происшествия
набережные челны
верховный суд рф
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор отцу, который после падения дочери с качелей столкнул с них чужую девочку, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Конфликт произошел на детской площадке в Набережных Челнах. Дочка осужденного каталась на качелях-балансире с девочкой постарше и упала с них. Отец успел поймать ее, и она не пострадала. Вторая девочка слезла и подошла спросить, все ли в порядке, но мужчина велел ей сесть обратно на качели и со злостью сильно ударил по ним, отчего та упала, ударилась, "испытала боль и получила ссадины". В итоге суд признал его виновным по статье 116 УК РФ (совершение насильственных действий из хулиганских побуждений) и назначил четыре месяца исправительных работ условно. Апелляция оставила приговор в силе, а вот кассация его отменила, прекратила дело и признала право на реабилитацию. Как пояснил суд, состав преступления по этой статье есть, только если оно совершено из хулиганских побуждений. Осужденный же настаивал, что хулиганского мотива у него не было, а совершил вменяемые действия он "по причине неприязни, считая потерпевшую виновной в падении своей дочери". Тогда прокурор обратился в Верховный суд РФ, требуя отмены оправдания. Он указал, что, "не сумев обеспечить безопасность своей дочери в процессе игры, осужденный подменил заботу о ней демонстративной публичной расправой над чужим ребенком". "Поводом для совершения преступления явился лишь сам по себе факт нахождения потерпевшей на другой стороне качелей во время падения его дочери, а также то, что она сама, проявив участие и заботу, подошла к нему осведомиться о ее состоянии", - сказано в протесте прокурора. В итоге суд отменил оправдание и оставил обвинительный приговор в силе. "Как следует из установленных фактических обстоятельств дела и правильно отмечено в кассационном представлении, поведение малолетней потерпевшей не выходило за пределы игрового, а падение дочери осужденного с качелей было обусловлено родительским недосмотром", - сказано в определении суда.
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происшествия, набережные челны, верховный суд рф, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Верховный суд РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
ВС отменил приговор отцу, столкнувшему чужого ребенка с качелей

ВС отменил оправдательный приговор отцу, столкнувшего чужого ребенка с качелей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор отцу, который после падения дочери с качелей столкнул с них чужую девочку, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам.
Конфликт произошел на детской площадке в Набережных Челнах. Дочка осужденного каталась на качелях-балансире с девочкой постарше и упала с них. Отец успел поймать ее, и она не пострадала.
Вторая девочка слезла и подошла спросить, все ли в порядке, но мужчина велел ей сесть обратно на качели и со злостью сильно ударил по ним, отчего та упала, ударилась, "испытала боль и получила ссадины".
В итоге суд признал его виновным по статье 116 УК РФ (совершение насильственных действий из хулиганских побуждений) и назначил четыре месяца исправительных работ условно.
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Апелляция оставила приговор в силе, а вот кассация его отменила, прекратила дело и признала право на реабилитацию. Как пояснил суд, состав преступления по этой статье есть, только если оно совершено из хулиганских побуждений. Осужденный же настаивал, что хулиганского мотива у него не было, а совершил вменяемые действия он "по причине неприязни, считая потерпевшую виновной в падении своей дочери".
Тогда прокурор обратился в Верховный суд РФ, требуя отмены оправдания. Он указал, что, "не сумев обеспечить безопасность своей дочери в процессе игры, осужденный подменил заботу о ней демонстративной публичной расправой над чужим ребенком".
"Поводом для совершения преступления явился лишь сам по себе факт нахождения потерпевшей на другой стороне качелей во время падения его дочери, а также то, что она сама, проявив участие и заботу, подошла к нему осведомиться о ее состоянии", - сказано в протесте прокурора.
В итоге суд отменил оправдание и оставил обвинительный приговор в силе.
"Как следует из установленных фактических обстоятельств дела и правильно отмечено в кассационном представлении, поведение малолетней потерпевшей не выходило за пределы игрового, а падение дочери осужденного с качелей было обусловлено родительским недосмотром", - сказано в определении суда.
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