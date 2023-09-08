https://ria.ru/20230908/pozhary-1894889713.html
В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 08.09.2023
В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:46
2023-09-08T08:46
2023-09-08T08:46
природные пожары в россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 7.09.2023 года, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 725 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 8 сентября в России действовало 6 лесных пожаров на площади 1994 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 3 пожара на 1931 гектаре.
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, россия, происшествия
Природные пожары в России, Россия, Происшествия
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 23 природных пожара
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
В России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 7.09.2023 года, в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 725 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 8 сентября в России действовало 6 лесных пожаров на площади 1994 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 3 пожара на 1931 гектаре.
При пожаре в самарской больнице погиб человек