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Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров - РИА Новости, 08.09.2023
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01:27 08.09.2023 (обновлено: 01:34 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pozhar-1894870087.html
Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров
Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров - РИА Новости, 08.09.2023
Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров
Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:27
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россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б."По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что к тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находятся склады холодильников, мясных и морепродуктов.
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров

МЧС: площадь пожара на складе на востоке Москвы составляет 800 квадратных метров

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б.
"По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что к тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.
Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находятся склады холодильников, мясных и морепродуктов.
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