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Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров

Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров - РИА Новости, 08.09.2023

Площадь пожара на московском складе составляет 800 квадратных метров

Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:27

2023-09-08T01:27

2023-09-08T01:34

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад на востоке Москвы горит на площади 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б."По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что к тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек.Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находятся склады холодильников, мясных и морепродуктов.

https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html

россия

москва

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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия