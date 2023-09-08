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На востоке Москвы загорелся склад
На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 08.09.2023
На востоке Москвы загорелся склад
Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:59
2023-09-08T00:59
2023-09-08T01:01
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находится склад холодильников.
https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На востоке Москвы загорелся склад
МЧС: на востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад