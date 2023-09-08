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На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 08.09.2023
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00:59 08.09.2023 (обновлено: 01:01 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pozhar-1894868817.html
На востоке Москвы загорелся склад
На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 08.09.2023
На востоке Москвы загорелся склад
Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:59
2023-09-08T01:01
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находится склад холодильников.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На востоке Москвы загорелся склад

МЧС: на востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарная техника в Москве
Пожарная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарная техника в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
«
"В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находится склад холодильников.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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