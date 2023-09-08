https://ria.ru/20230908/pozhar-1894868817.html

На востоке Москвы загорелся склад

На востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 08.09.2023

На востоке Москвы загорелся склад

Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:59

2023-09-08T00:59

2023-09-08T01:01

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573809908_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0ac0608071845ed3bb10a3d13fc16f9c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Склад загорелся в ночь на пятницу на улице Кусковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу, в частности, находится склад холодильников.

https://ria.ru/20230906/pozhar-1894623276.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия