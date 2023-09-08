https://ria.ru/20230908/poteplenie-1895036968.html

Гутерреш призвал страны G20 не допускать потепления выше 1,5 градуса

Гутерреш призвал страны G20 не допускать потепления выше 1,5 градуса - РИА Новости, 08.09.2023

Гутерреш призвал страны G20 не допускать потепления выше 1,5 градуса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 добиваться ограничения глобального потепления на уровне не выше 1,5 градуса. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:39

в мире

нью-дели

цены на нефть

земля

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антониу гутерреш

большая двадцатка

оон

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 добиваться ограничения глобального потепления на уровне не выше 1,5 градуса. "Лидеры G20 должны продемонстрировать лидерство в двух приоритетных областях. Во-первых, лидерство в области климата. Вместе страны "Большой двадцатки" ответственны за 80% мировых выбросов (углекислого газа – ред.)", – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Нью-Дели. По его словам, полумеры не предотвратят полного нарушения климата. "Лидерство означает поддержание цели по сохранению потепления на уровне (не выше – ред.)1,5 градуса", - отметил генсек. Гутерреш призвал развитые страны достичь "нулевых выбросов" как можно ближе к 2040 году, а развивающиеся экономики - как можно ближе к 2050 году. Он также обратился с призывом к поэтапному отказу от использования угля (в энергетике – ред.) к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году - во всех остальных странах. По словам Гутерреша, нужно прекратить любое лицензирование или финансирование новых проектов по добыче ископаемого топлива. Кроме того, надо обеспечить доступную электроэнергию для всех на Земле, указал он. "Лидерство также означает, наконец, выполнение обязательств перед развивающимися странами, в том числе путем достижения цели по предоставлению 100 миллиардов долларов США (на борьбу с изменением климата ежегодно бедным странам – ред.). Во-вторых, "Большая двадцатка" должна продемонстрировать лидерство в достижении Целей устойчивого развития", - добавил он.

https://ria.ru/20230829/poteplenie-1892984773.html

https://ria.ru/20230829/poteplenie-1892947715.html

https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html

нью-дели

земля

сша

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в мире, нью-дели, цены на нефть, земля, сша, антониу гутерреш, большая двадцатка, оон, оэср