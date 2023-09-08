https://ria.ru/20230908/pogoda-1894887885.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:14
2023-09-08T08:14
2023-09-08T08:14
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидают дождь и до 15 градусов тепла