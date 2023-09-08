https://ria.ru/20230908/pogoda-1894887885.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:14

2023-09-08T08:14

2023-09-08T08:14

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода