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Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль - РИА Новости, 08.09.2023
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17:05 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/podzhog-1895048452.html
Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль
Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль - РИА Новости, 08.09.2023
Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль
Полиция в Москве поймала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля - один из злоумышленников признался, что пойти на преступление его убедил незнакомец... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:05
2023-09-08T17:05
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полиция в Москве поймала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля - один из злоумышленников признался, что пойти на преступление его убедил незнакомец из Telegram, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ. По информации ведомства, инцидент случился ночью во вторник - тогда в полицию Строгино поступило сообщение о "возгорании нескольких транспортных средств". По камерам видеонаблюдения сыщики установили, что причиной ЧП был поджог. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (статьи 167 и 213 УК РФ). "Полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель МВД РФ Ирина Волк, не уточняя, кому именно принадлежало авто. МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанных. На нем один из фигурантов признается, что поджечь авто его убедил таинственный незнакомец. "Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам", - сказал мужчина. Он отметил, что, по словам голоса из трубки, к нему должен был присоединиться еще один мужчина. Деньги за "работу" он не получал. Второй фигурант на опубликованном видео не раскрыл аналогичных подробностей.
https://ria.ru/20230815/moshenniki-1890097191.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль

В Москве задержали мужчину, поджегшего автомобиль по призыву интернет-незнакомца

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полиция в Москве поймала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля - один из злоумышленников признался, что пойти на преступление его убедил незнакомец из Telegram, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ.
По информации ведомства, инцидент случился ночью во вторник - тогда в полицию Строгино поступило сообщение о "возгорании нескольких транспортных средств". По камерам видеонаблюдения сыщики установили, что причиной ЧП был поджог. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (статьи 167 и 213 УК РФ).
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"Полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель МВД РФ Ирина Волк, не уточняя, кому именно принадлежало авто.
МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанных. На нем один из фигурантов признается, что поджечь авто его убедил таинственный незнакомец. "Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам", - сказал мужчина. Он отметил, что, по словам голоса из трубки, к нему должен был присоединиться еще один мужчина. Деньги за "работу" он не получал.
Второй фигурант на опубликованном видео не раскрыл аналогичных подробностей.
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