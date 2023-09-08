https://ria.ru/20230908/podzhog-1895048452.html

Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль

Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль - РИА Новости, 08.09.2023

Незнакомец из Telegram убедил москвича поджечь автомобиль

Полиция в Москве поймала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля - один из злоумышленников признался, что пойти на преступление его убедил незнакомец... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:05

2023-09-08T17:05

2023-09-08T17:05

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полиция в Москве поймала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля - один из злоумышленников признался, что пойти на преступление его убедил незнакомец из Telegram, следует из сообщения пресс-центра МВД РФ. По информации ведомства, инцидент случился ночью во вторник - тогда в полицию Строгино поступило сообщение о "возгорании нескольких транспортных средств". По камерам видеонаблюдения сыщики установили, что причиной ЧП был поджог. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве (статьи 167 и 213 УК РФ). "Полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель МВД РФ Ирина Волк, не уточняя, кому именно принадлежало авто. МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанных. На нем один из фигурантов признается, что поджечь авто его убедил таинственный незнакомец. "Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам", - сказал мужчина. Он отметил, что, по словам голоса из трубки, к нему должен был присоединиться еще один мужчина. Деньги за "работу" он не получал. Второй фигурант на опубликованном видео не раскрыл аналогичных подробностей.

https://ria.ru/20230815/moshenniki-1890097191.html

https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк