https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894948048.html

Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье

Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2023

Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье

Общественные наблюдатели к текущему моменту не зафиксировали нарушений в ходе выборов в Подмосковье, сообщила первый зампредседателя общественной палаты... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:34

2023-09-08T12:34

2023-09-08T12:34

единый день голосования в россии — 2023

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественные наблюдатели к текущему моменту не зафиксировали нарушений в ходе выборов в Подмосковье, сообщила первый зампредседателя общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. "Пока никаких серьёзных нарушений не зафиксировано по нашим данным. Есть для выборного процесса классические истории: есть случаи порчи бюллетеня, когда пожилой человек не в том месте расписался. Всё это жизнь, всё это традиционные истории", - сказала Дмитриева журналистам. Ранее она сообщала, что обучение на роль общественных наблюдателей на выборах 2023 года в Подмосковье прошли 12144 человека. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году проходят выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), истра, егорьевск