https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894948048.html
Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье
Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2023
Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье
Общественные наблюдатели к текущему моменту не зафиксировали нарушений в ходе выборов в Подмосковье, сообщила первый зампредседателя общественной палаты... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:34
2023-09-08T12:34
2023-09-08T12:34
единый день голосования в россии — 2023
московская область (подмосковье)
истра
егорьевск
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественные наблюдатели к текущему моменту не зафиксировали нарушений в ходе выборов в Подмосковье, сообщила первый зампредседателя общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. "Пока никаких серьёзных нарушений не зафиксировано по нашим данным. Есть для выборного процесса классические истории: есть случаи порчи бюллетеня, когда пожилой человек не в том месте расписался. Всё это жизнь, всё это традиционные истории", - сказала Дмитриева журналистам. Ранее она сообщала, что обучение на роль общественных наблюдателей на выборах 2023 года в Подмосковье прошли 12144 человека. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году проходят выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), истра, егорьевск
Единый день голосования в России — 2023, Московская область (Подмосковье), Истра, Егорьевск
Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье
Общественные наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественные наблюдатели к текущему моменту не зафиксировали нарушений в ходе выборов в Подмосковье, сообщила первый зампредседателя общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
"Пока никаких серьёзных нарушений не зафиксировано по нашим данным. Есть для выборного процесса классические истории: есть случаи порчи бюллетеня, когда пожилой человек не в том месте расписался. Всё это жизнь, всё это традиционные истории", - сказала Дмитриева журналистам.
Ранее она сообщала, что обучение на роль общественных наблюдателей на выборах 2023 года в Подмосковье прошли 12144 человека.
По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск
, Истра
, Красногорск
, Лосино-Петровский
, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка
, Лобня
.
Также в 2023 году проходят выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске