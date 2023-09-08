https://ria.ru/20230908/patriotizm-1894903442.html

Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме

Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме - РИА Новости, 08.09.2023

Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о своей любви к Родине на праздновании 80-летия со дня освобождения Донбасса на восстановленном мемориале... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:17

2023-09-08T10:17

2023-09-08T11:03

специальная военная операция на украине

общество

александр буйнов

донецкая народная республика

новости культуры

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о своей любви к Родине на праздновании 80-летия со дня освобождения Донбасса на восстановленном мемориале "Саур-Могила", передает корреспондент РИА Новости. "Затертое, убитое, забитое слово "патриот" превращается в ругательное, но я патриот своей страны, ведь patria есть Родина... Старинное воззвание по-испански звучало "Patria o muerte" ("Родина или смерть"), от этого невозможно избавиться, потому что мы воспитаны так. Может быть, я иногда горько шучу, когда умрет последний советский человек, тогда пропаганда Запада будет работать, но сейчас нам смешно, какие глупости и тупости они совершают, чтобы изменить нас - это бесполезно, так же, как бесполезно (пытаться) нас победить, победа будет за нами", - сказал Буйнов. Также артист добавил: "Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий на Донбассе, в Луганске и в Донецке, чтобы они знали, что мы не ради галочки сюда приезжаем". Александр Буйнов неоднократно посещал Донбасс и поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году. В этом году Буйнова включили в санкционный список Канады и Украины из-за поддержки российских властей.

https://ria.ru/20230831/osvobozhdenie-1891753352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр буйнов, донецкая народная республика, новости культуры