https://ria.ru/20230908/patriotizm-1894903442.html
Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме
Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме - РИА Новости, 08.09.2023
Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме
Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о своей любви к Родине на праздновании 80-летия со дня освобождения Донбасса на восстановленном мемориале... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:17
2023-09-08T10:17
2023-09-08T11:03
специальная военная операция на украине
общество
александр буйнов
донецкая народная республика
новости культуры
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о своей любви к Родине на праздновании 80-летия со дня освобождения Донбасса на восстановленном мемориале "Саур-Могила", передает корреспондент РИА Новости. "Затертое, убитое, забитое слово "патриот" превращается в ругательное, но я патриот своей страны, ведь patria есть Родина... Старинное воззвание по-испански звучало "Patria o muerte" ("Родина или смерть"), от этого невозможно избавиться, потому что мы воспитаны так. Может быть, я иногда горько шучу, когда умрет последний советский человек, тогда пропаганда Запада будет работать, но сейчас нам смешно, какие глупости и тупости они совершают, чтобы изменить нас - это бесполезно, так же, как бесполезно (пытаться) нас победить, победа будет за нами", - сказал Буйнов. Также артист добавил: "Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий на Донбассе, в Луганске и в Донецке, чтобы они знали, что мы не ради галочки сюда приезжаем". Александр Буйнов неоднократно посещал Донбасс и поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году. В этом году Буйнова включили в санкционный список Канады и Украины из-за поддержки российских властей.
https://ria.ru/20230831/osvobozhdenie-1891753352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр буйнов, донецкая народная республика, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Буйнов, Донецкая Народная Республика, Новости культуры
Буйнов на мемориале "Саур-Могила" рассказал о патриотизме
Буйнов на "Саур-Могиле" рассказал, что его воспитывали патриотом своей Родины
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о своей любви к Родине на праздновании 80-летия со дня освобождения Донбасса на восстановленном мемориале "Саур-Могила", передает корреспондент РИА Новости.
"Затертое, убитое, забитое слово "патриот" превращается в ругательное, но я патриот своей страны, ведь patria есть Родина... Старинное воззвание по-испански звучало "Patria o muerte" ("Родина или смерть"), от этого невозможно избавиться, потому что мы воспитаны так. Может быть, я иногда горько шучу, когда умрет последний советский человек, тогда пропаганда Запада будет работать, но сейчас нам смешно, какие глупости и тупости они совершают, чтобы изменить нас - это бесполезно, так же, как бесполезно (пытаться) нас победить, победа будет за нами", - сказал Буйнов.
Также артист добавил: "Действительно, никто не забыт, ничто не забыто, и хотелось бы, чтобы народ, проживающий на Донбассе
, в Луганске
и в Донецке
, чтобы они знали, что мы не ради галочки сюда приезжаем".
Александр Буйнов неоднократно посещал Донбасс и поддержал ДНР
и ЛНР
еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году. В этом году Буйнова включили в санкционный список Канады
и Украины
из-за поддержки российских властей.
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