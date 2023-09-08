https://ria.ru/20230908/otoplenie-1895047653.html
Бундестаг принял непопулярный закон об отоплении
Бундестаг принял непопулярный закон об отоплении - РИА Новости, 08.09.2023
Бундестаг принял непопулярный закон об отоплении
Бундестаг большинством голосов принял новый закон об отоплении, вызвавший ранее неодобрение среди оппозиции и населения, сообщается на сайте немецкого... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:02
2023-09-08T17:02
2023-09-08T17:41
в мире
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БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. Бундестаг большинством голосов принял новый закон об отоплении, вызвавший ранее неодобрение среди оппозиции и населения, сообщается на сайте немецкого парламента.Уточняется, что инициативу поддержали 399 депутатов, против выступили 275, еще пятеро отказались голосовать. Нововведения вступят в силу не раньше начала 2024 года. Проект вызвал неодобрение среди оппозиции и обычных граждан. В результате его принятие приостановили до конца депутатских каникул. Законопроект считается детищем вице-канцлера и главы Министерства экономики Роберта Хабека ("Зеленые") и предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Вместо этого предлагается использовать возобновляемые источники энергии. Уточняется, что они должны обеспечивать новые системы отопления как минимум на 65 процентов.При постройке новых домов это правило становится безальтернативным. В качестве замены старого отопления правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, установка которых связана с определенными трудностями и не всегда возможна. В случае если дом не соответствует нововведениям, власти планируют возмещать от 30 до 50 процентов расходов на установку оборудования. Однако критики проекта указывают на то, что эти обещания не имеют конкретной законодательной базы. Также в законопроекте предполагается, что людей старше 80 лет освободят от обязанности менять отопительную систему. Это положение раскритиковали как "дискриминационное" по отношению к пенсионерам помоложе.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20230714/klimat-1884250693.html
https://ria.ru/20230328/gas-1861361422.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, бундестаг германии, роберт хабек
В мире, Германия, Бундестаг Германии, Роберт Хабек
Бундестаг принял непопулярный закон об отоплении
Бундестаг принял вызвавший критику закон о климатически нейтральном отоплении
БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости.
Бундестаг большинством голосов принял новый закон об отоплении, вызвавший ранее неодобрение среди оппозиции и населения, сообщается на сайте
немецкого парламента.
Уточняется, что инициативу поддержали 399 депутатов, против выступили 275, еще пятеро отказались голосовать. Нововведения вступят в силу не раньше начала 2024 года.
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Проект вызвал неодобрение среди оппозиции и обычных граждан. В результате его принятие приостановили до конца депутатских каникул.
Законопроект считается детищем вице-канцлера и главы Министерства экономики Роберта Хабека
("Зеленые") и предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Вместо этого предлагается использовать возобновляемые источники энергии. Уточняется, что они должны обеспечивать новые системы отопления как минимум на 65 процентов.
При постройке новых домов это правило становится безальтернативным. В качестве замены старого отопления правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, установка которых связана с определенными трудностями и не всегда возможна. В случае если дом не соответствует нововведениям, власти планируют возмещать от 30 до 50 процентов расходов на установку оборудования. Однако критики проекта указывают на то, что эти обещания не имеют конкретной законодательной базы.
Также в законопроекте предполагается, что людей старше 80 лет освободят от обязанности менять отопительную систему. Это положение раскритиковали как "дискриминационное" по отношению к пенсионерам помоложе.
Германия
, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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