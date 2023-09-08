https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1895106894.html
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна - РИА Новости, 08.09.2023
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна
Следственный комитет Армении освободил блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, задержанных накануне, говорится в сообщении на... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:36
2023-09-08T21:36
2023-09-08T22:48
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственный комитет Армении освободил блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, задержанных накануне, говорится в сообщении на сайте ведомства."Задержанные А. Г. (Ашот Геворкян), М. Б. (Микаэл Бадалян) и Н. К. решением следственного органа освобождены из-под стражи", — подчеркнули в СК.По версии следствия, один из подозреваемых положил пакет с оружием в багажное отделение машины Геворкяна, не сообщив ему о содержимом. До этого в автомобиле журналиста находились Бадалян и второй освобожденный из-под стражи.Мужчин задержали накануне в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее Следственный комитет республики подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
https://ria.ru/20230908/posol-1895072950.html
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РИА Новости
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армения, в мире, россия, следственный комитет армении, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik армения, следственный комитет россии (ск рф), евгений примаков, мария захарова
Армения, В мире, Россия, Следственный комитет Армении, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Sputnik Армения, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Примаков, Мария Захарова
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна
В Армении освободили блогера Бадаляна и обозревателя Sputnik Геворкяна