https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1894891394.html

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов - РИА Новости, 08.09.2023

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всей России с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:03

2023-09-08T09:03

2023-09-08T15:25

донбасс

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всей России с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков."Восьмое сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс", — говорится в послании президента.Он подчеркнул, что этот регион — многовековой оплот России, богатый край, земля тружеников и воинов.Путин напомнил, что ресурсы Донбасса имели колоссальное значение для врага, а их завоевание было одной из целей нападения Германии на СССР. Но на этой территории фашистов встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал почти 700 дней.За это время жестокий и циничный враг подверг пыткам и казням сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан и детей. Кроме того, на ключевых позициях выросли мощные вражеские укрепления — берега Северского Донца испещрили доты и дзоты, многие километры минных полей.Казалось, что сломить такую линию обороны немыслимо сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу. Они совершили подвиг, который находится за пределами возможностей человека, прошли героический и жертвенный путь.Особой страницей в освобождении Донбасса президент назвал штурм Саур-Могилы."Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель. Но не было в мире силы, что смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины", — заявил Путин.Он напомнил, что разрушенный в боях 2014 года мемориал сегодня полностью восстановлен. А рядом с образами советских воинов увековечены подвиги новых героев Донбасса.

https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков Поздравление Путина 2023-09-08T09:03 true PT3M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донбасс, владимир путин, россия