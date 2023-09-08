https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1894891394.html
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов - РИА Новости, 08.09.2023
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всей России с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:03
2023-09-08T09:03
2023-09-08T15:25
донбасс
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всей России с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков."Восьмое сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс", — говорится в послании президента.Он подчеркнул, что этот регион — многовековой оплот России, богатый край, земля тружеников и воинов.Путин напомнил, что ресурсы Донбасса имели колоссальное значение для врага, а их завоевание было одной из целей нападения Германии на СССР. Но на этой территории фашистов встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал почти 700 дней.За это время жестокий и циничный враг подверг пыткам и казням сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан и детей. Кроме того, на ключевых позициях выросли мощные вражеские укрепления — берега Северского Донца испещрили доты и дзоты, многие километры минных полей.Казалось, что сломить такую линию обороны немыслимо сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу. Они совершили подвиг, который находится за пределами возможностей человека, прошли героический и жертвенный путь.Особой страницей в освобождении Донбасса президент назвал штурм Саур-Могилы."Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель. Но не было в мире силы, что смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины", — заявил Путин.Он напомнил, что разрушенный в боях 2014 года мемориал сегодня полностью восстановлен. А рядом с образами советских воинов увековечены подвиги новых героев Донбасса.
https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков
Поздравление Путина
2023-09-08T09:03
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PT3M24S
РИА Новости
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донбасс, владимир путин, россия
Донбасс, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всей России с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
"Восьмое сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс", — говорится в послании президента.
Он подчеркнул, что этот регион — многовековой оплот России, богатый край, земля тружеников и воинов.
Путин напомнил, что ресурсы Донбасса имели колоссальное значение для врага, а их завоевание было одной из целей нападения Германии на СССР. Но на этой территории фашистов встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал почти 700 дней.
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За это время жестокий и циничный враг подверг пыткам и казням сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан и детей. Кроме того, на ключевых позициях выросли мощные вражеские укрепления — берега Северского Донца испещрили доты и дзоты, многие километры минных полей.
Казалось, что сломить такую линию обороны немыслимо сложно, но бойцы Красной армии выполнили эту задачу. Они совершили подвиг, который находится за пределами возможностей человека, прошли героический и жертвенный путь.
Особой страницей в освобождении Донбасса президент назвал штурм Саур-Могилы.
«
"Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель. Но не было в мире силы, что смогла бы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату, тем, кто насмерть стоял за правду, за справедливость, за свободу и будущее нашей Родины", — заявил Путин.
Он напомнил, что разрушенный в боях 2014 года мемориал сегодня полностью восстановлен. А рядом с образами советских воинов увековечены подвиги новых героев Донбасса.
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