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Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия - РИА Новости, 08.09.2023
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06:38 08.09.2023 (обновлено: 06:47 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/osuzhdenie-1894882784.html
Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия
Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия - РИА Новости, 08.09.2023
Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия
Правительство Южной Кореи осуждает руководство КНДР, которое занимается разработкой оружия, не обращая внимание на трудности в жизни своего народа, а твердая... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:38
2023-09-08T06:47
южная корея
сша
ким чен ын
в мире
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СЕУЛ, 8 авг – РИА Новости. Правительство Южной Кореи осуждает руководство КНДР, которое занимается разработкой оружия, не обращая внимание на трудности в жизни своего народа, а твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленными угрозы КНДР, заявили в министерстве объединения Южной Кореи. Министерство осудило действия КНДР, которая тратит средства на разработку оружия, "не обращая внимания" на трудности в жизни своих граждан. "Ким Чен Ын сказал, что так называемая тактическая атомная подводная лодка была бы бременем для нас и беспокоила бы нас, но единственное неудобство для нас — это разрушающаяся из-за неправильного выбора руководства Северной Кореи жизнь северокорейского народа и ужасная ситуация с правами человека там", - заявила на брифинге представитель министерства Ким Ин Э. Она также посоветовала Северной Корее быстрее осознать, что твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленной разработку оружия КНДР и ее угрозы, а позиция Северной Кореи станет "еще более уязвимой". Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС Корейской народной армии (КНА). Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
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южная корея, сша, ким чен ын, в мире
Южная Корея, США, Ким Чен Ын, В мире
Южная Корея осудила КНДР за разработку оружия

Минобъединения Южной Кореи осудило КНДР за разработку оружия

© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР
Военнослужащий КНДР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Korea Pool
Военнослужащий КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 авг – РИА Новости. Правительство Южной Кореи осуждает руководство КНДР, которое занимается разработкой оружия, не обращая внимание на трудности в жизни своего народа, а твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленными угрозы КНДР, заявили в министерстве объединения Южной Кореи.
Министерство осудило действия КНДР, которая тратит средства на разработку оружия, "не обращая внимания" на трудности в жизни своих граждан.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа, 21:45
"Ким Чен Ын сказал, что так называемая тактическая атомная подводная лодка была бы бременем для нас и беспокоила бы нас, но единственное неудобство для нас — это разрушающаяся из-за неправильного выбора руководства Северной Кореи жизнь северокорейского народа и ужасная ситуация с правами человека там", - заявила на брифинге представитель министерства Ким Ин Э.
Она также посоветовала Северной Корее быстрее осознать, что твердая оборонная позиция Южной Кореи и США и их подавляющие возможности по реагированию сделают бессмысленной разработку оружия КНДР и ее угрозы, а позиция Северной Кореи станет "еще более уязвимой".
Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС Корейской народной армии (КНА).
Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Япония, США и Южная Корея провели переговоры в связи с пуском КНДР ракеты
31 мая, 07:13
 
Южная КореяСШАКим Чен ЫнВ мире
 
 
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