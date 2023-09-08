https://ria.ru/20230908/okruzhenie-1894933976.html

"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:06

2023-09-08T12:06

2023-09-08T15:08

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche."Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше <...> и окружат Харьков", — указал аналитик.Эксперт отметил, что российские войска на своем пути подготовили для ВСУ ловушку, в которой украинские солдаты будут "жертвовать собой" в больших количествах. Он также подчеркнул, что благодаря своей системе разведки российские военные могут "обнаружить и уничтожить" любую целью на поле боя, на что у Запада и Украины нет ответа."Это полное фиаско", — подытожил Макгрегор, описывая украинское контрнаступление.Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html

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в мире, украина, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато