"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские войска окружат Харьков
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.
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"Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше <...> и окружат Харьков", — указал аналитик.
Эксперт отметил, что российские войска на своем пути подготовили для ВСУ ловушку, в которой украинские солдаты будут "жертвовать собой" в больших количествах. Он также подчеркнул, что благодаря своей системе разведки российские военные могут "обнаружить и уничтожить" любую целью на поле боя, на что у Запада и Украины нет ответа.
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"Это полное фиаско", — подытожил Макгрегор, описывая украинское контрнаступление.
Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.