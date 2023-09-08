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"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
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12:06 08.09.2023 (обновлено: 15:08 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/okruzhenie-1894933976.html
"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:06
2023-09-08T15:08
в мире
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россия
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владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.&quot;Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше &lt;...&gt; и окружат Харьков&quot;, — указал аналитик.Эксперт отметил, что российские войска на своем пути подготовили для ВСУ ловушку, в которой украинские солдаты будут "жертвовать собой" в больших количествах. Он также подчеркнул, что благодаря своей системе разведки российские военные могут "обнаружить и уничтожить" любую целью на поле боя, на что у Запада и Украины нет ответа.&quot;Это полное фиаско&quot;, — подытожил Макгрегор, описывая украинское контрнаступление.Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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в мире, украина, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Харьков окружат". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские войска окружат Харьков

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.
«

"Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше <...> и окружат Харьков", — указал аналитик.

Эксперт отметил, что российские войска на своем пути подготовили для ВСУ ловушку, в которой украинские солдаты будут "жертвовать собой" в больших количествах. Он также подчеркнул, что благодаря своей системе разведки российские военные могут "обнаружить и уничтожить" любую целью на поле боя, на что у Запада и Украины нет ответа.
«

"Это полное фиаско", — подытожил Макгрегор, описывая украинское контрнаступление.

Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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