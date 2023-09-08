https://ria.ru/20230908/okhrana-1895042949.html
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии
США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:47
2023-09-08T16:47
2023-09-08T16:47
в мире
словакия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/04/1543690423_203:0:2839:1483_1920x0_80_0_0_769cf907a4451d85cb491472898be1ad.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 сен - РИА Новости. США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. "США предоставит обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы на сумму 3,6 миллиона долларов. Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы", - пишет издание. В сообщении отмечается, что реализация проекта планируется в течение двух следующих лет. На востоке Словакия граничит с Украиной.
https://ria.ru/20230903/zapad-1893888636.html
https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html
словакия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154369/04/1543690423_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_70d4efbc13e7edd15d822c6f91fd98eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, сша
В мире, Словакия, Украина, США
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии
Dennikn.sk: США направят 3,6 миллиона долларов на охрану границы Словакии