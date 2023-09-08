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СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии - РИА Новости, 08.09.2023
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16:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/okhrana-1895042949.html
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии
США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:47
2023-09-08T16:47
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БРАТИСЛАВА, 8 сен - РИА Новости. США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. "США предоставит обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы на сумму 3,6 миллиона долларов. Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы", - пишет издание. В сообщении отмечается, что реализация проекта планируется в течение двух следующих лет. На востоке Словакия граничит с Украиной.
https://ria.ru/20230903/zapad-1893888636.html
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в мире, словакия, украина, сша
В мире, Словакия, Украина, США
СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии

Dennikn.sk: США направят 3,6 миллиона долларов на охрану границы Словакии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание посольства Словацкой Республики
Здание посольства Словацкой Республики - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание посольства Словацкой Республики. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 сен - РИА Новости. США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk.
«
"США предоставит обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы на сумму 3,6 миллиона долларов. Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы", - пишет издание.
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В сообщении отмечается, что реализация проекта планируется в течение двух следующих лет.
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