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СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии

СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: США выделят сумму на проект по охране восточной границы Словакии

США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:47

2023-09-08T16:47

2023-09-08T16:47

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 8 сен - РИА Новости. США направят 3,6 миллиона долларов на проект по охране восточной границы Словакии, сообщило в пятницу словацкое издание dennikn.sk. "США предоставит обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы на сумму 3,6 миллиона долларов. Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы", - пишет издание. В сообщении отмечается, что реализация проекта планируется в течение двух следующих лет. На востоке Словакия граничит с Украиной.

https://ria.ru/20230903/zapad-1893888636.html

https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html

словакия

украина

сша

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в мире, словакия, украина, сша