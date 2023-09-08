https://ria.ru/20230908/obvineniya-1894867908.html

Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями

Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями - РИА Новости, 08.09.2023

Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями

Посольство КНР в США назвало предрассудками и злонамеренными спекуляциями обвинения Запада в адрес Пекина относительно использования искусственного интеллекта... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:54

2023-09-08T00:54

2023-09-08T00:54

китай

сша

пекин

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство КНР в США назвало предрассудками и злонамеренными спекуляциями обвинения Запада в адрес Пекина относительно использования искусственного интеллекта для вмешательства в политические процессы в США, заявил РИА Новости представитель дипмиссии. "В последние годы ряд западных медиа и экспертных центров обвиняли Китай в использовании искусственного интеллекта для создания фейковых аккаунтов в социальных сетях для вмешательства в политику США. Подобные ремарки полны предрассудков и злонамеренных спекуляций против Китая", - сообщил представитель посольства КНР. В дипмиссии добавили, что Китай выступает "решительно против" подобных обвинений, а в отношении искусственного интеллекта активно поддерживает принцип "ставить людей на первое место" и "умный во благо", для обеспечения безопасности данных технологий и контроля над ними.

https://ria.ru/20230831/kompyutery-1893302040.html

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китай, сша, пекин, в мире