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Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями - РИА Новости, 08.09.2023
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00:54 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/obvineniya-1894867908.html
Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями
Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями - РИА Новости, 08.09.2023
Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями
Посольство КНР в США назвало предрассудками и злонамеренными спекуляциями обвинения Запада в адрес Пекина относительно использования искусственного интеллекта... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:54
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китай
сша
пекин
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство КНР в США назвало предрассудками и злонамеренными спекуляциями обвинения Запада в адрес Пекина относительно использования искусственного интеллекта для вмешательства в политические процессы в США, заявил РИА Новости представитель дипмиссии. "В последние годы ряд западных медиа и экспертных центров обвиняли Китай в использовании искусственного интеллекта для создания фейковых аккаунтов в социальных сетях для вмешательства в политику США. Подобные ремарки полны предрассудков и злонамеренных спекуляций против Китая", - сообщил представитель посольства КНР. В дипмиссии добавили, что Китай выступает "решительно против" подобных обвинений, а в отношении искусственного интеллекта активно поддерживает принцип "ставить людей на первое место" и "умный во благо", для обеспечения безопасности данных технологий и контроля над ними.
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китай, сша, пекин, в мире
Китай, США, Пекин, В мире
Китай назвал обвинения во вмешательстве в политику США спекуляциями

КНР назвала обвинения во вмешательстве в политику США через соцсети спекуляциями

© AP Photo / Vincent ThianФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Посольство КНР в США назвало предрассудками и злонамеренными спекуляциями обвинения Запада в адрес Пекина относительно использования искусственного интеллекта для вмешательства в политические процессы в США, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
"В последние годы ряд западных медиа и экспертных центров обвиняли Китай в использовании искусственного интеллекта для создания фейковых аккаунтов в социальных сетях для вмешательства в политику США. Подобные ремарки полны предрассудков и злонамеренных спекуляций против Китая", - сообщил представитель посольства КНР.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ
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В дипмиссии добавили, что Китай выступает "решительно против" подобных обвинений, а в отношении искусственного интеллекта активно поддерживает принцип "ставить людей на первое место" и "умный во благо", для обеспечения безопасности данных технологий и контроля над ними.
 
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