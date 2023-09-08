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Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области

Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2023

Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области

Обстрелам украинских войск на сегодняшний день подвергаются даже тыльные населенные пункты Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:30

2023-09-08T14:30

2023-09-08T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск на сегодняшний день подвергаются даже тыльные населенные пункты Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Вся линия фронта, которая идет вдоль реки Оскол именно по территории Харьковской области сейчас подвергается обстрелам, и также уже тыльные поселки такие как Токаревка, Новоегоровка - то есть ранее они менее обстреливались. На сегодняшний день и кассетные боеприпасы туда прилетают, и мины они используют, и блуждающие минометы, и РСЗО, и беспилотную авиацию - то есть сейчас практически каждый день ни один поселок не обходится без обстрелов", - сказал Ганчев. Также, рассказал он, ВСУ применяют мины "Лепесток", в результате чего только за последние три дня погибли двое мирных жителей.

https://ria.ru/20230907/vsu-1894695033.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр