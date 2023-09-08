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Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/obstrely-1894995949.html
Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области
Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области - РИА Новости, 08.09.2023
Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области
Обстрелам украинских войск на сегодняшний день подвергаются даже тыльные населенные пункты Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:30
2023-09-08T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск на сегодняшний день подвергаются даже тыльные населенные пункты Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Вся линия фронта, которая идет вдоль реки Оскол именно по территории Харьковской области сейчас подвергается обстрелам, и также уже тыльные поселки такие как Токаревка, Новоегоровка - то есть ранее они менее обстреливались. На сегодняшний день и кассетные боеприпасы туда прилетают, и мины они используют, и блуждающие минометы, и РСЗО, и беспилотную авиацию - то есть сейчас практически каждый день ни один поселок не обходится без обстрелов", - сказал Ганчев. Также, рассказал он, ВСУ применяют мины "Лепесток", в результате чего только за последние три дня погибли двое мирных жителей.
https://ria.ru/20230907/vsu-1894695033.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев рассказал об обстрелах ВСУ тыловых поселков Харьковской области

Ганчев: ВСУ регулярно обстреливают тыловые поселки Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обстрелам украинских войск на сегодняшний день подвергаются даже тыльные населенные пункты Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Вся линия фронта, которая идет вдоль реки Оскол именно по территории Харьковской области сейчас подвергается обстрелам, и также уже тыльные поселки такие как Токаревка, Новоегоровка - то есть ранее они менее обстреливались. На сегодняшний день и кассетные боеприпасы туда прилетают, и мины они используют, и блуждающие минометы, и РСЗО, и беспилотную авиацию - то есть сейчас практически каждый день ни один поселок не обходится без обстрелов", - сказал Ганчев.
Также, рассказал он, ВСУ применяют мины "Лепесток", в результате чего только за последние три дня погибли двое мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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