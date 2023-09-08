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Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз - РИА Новости, 08.09.2023
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11:35 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/obstrely-1894922234.html
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз - РИА Новости, 08.09.2023
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:35
2023-09-08T11:35
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 7 сентября. В четверг украинские военные выпустили 65 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе одно взрывное устройство сбросили с беспилотников. Пострадавших нет, но в результате обстрелов Валуйском округе повреждено три домовладения, а в Краснояружском районе повредили ЛЭП. "В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине поселка Прилесье выпущено три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника было сброшено одно самодельное взрывное устройство. В Валуйском городском округе село Новопетровка 4 раза обстреляли из ствольной артиллерии. В Волоконовском районе окраину хутора Старый три раза обстреляли из миномета. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селам Белянка и Сурково – 7 и 6 минометных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка – по 4 минометных снаряда", - уточнил губернатор. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, по окраине села Заречье-Второе выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – три минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз

Гладков: украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область более 60 раз

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 7 сентября. В четверг украинские военные выпустили 65 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе одно взрывное устройство сбросили с беспилотников. Пострадавших нет, но в результате обстрелов Валуйском округе повреждено три домовладения, а в Краснояружском районе повредили ЛЭП.
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"В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине поселка Прилесье выпущено три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника было сброшено одно самодельное взрывное устройство. В Валуйском городском округе село Новопетровка 4 раза обстреляли из ствольной артиллерии. В Волоконовском районе окраину хутора Старый три раза обстреляли из миномета.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селам Белянка и Сурково – 7 и 6 минометных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка – по 4 минометных снаряда", - уточнил губернатор.
В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, по окраине села Заречье-Второе выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – три минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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