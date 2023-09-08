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При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры - РИА Новости, 08.09.2023
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17:09 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/obstrel-1895050585.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры - РИА Новости, 08.09.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры
Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:09
2023-09-08T17:09
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.Мэр Донецка в своем телеграм-канале опубликовал фотографии последствий обстрела Куйбышевского района со стороны украинских войск, добавив, что повреждено здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко. На фотографиях видно, что в здании ДК выбиты стекла. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 15 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230908/obstrely-1894995949.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк
В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецк
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили здание дворца культуры

Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка в своем телеграм-канале опубликовал фотографии последствий обстрела Куйбышевского района со стороны украинских войск, добавив, что повреждено здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко. На фотографиях видно, что в здании ДК выбиты стекла.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
1 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
2 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
3 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
4 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
1 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
2 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
3 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
4 из 4
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 15 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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В миреКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецк
 
 
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