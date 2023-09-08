При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры
При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили здание дворца культуры
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка в своем телеграм-канале опубликовал фотографии последствий обстрела Куйбышевского района со стороны украинских войск, добавив, что повреждено здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко. На фотографиях видно, что в здании ДК выбиты стекла.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
4 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
1 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
2 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
3 из 4
Последствия обстрела со стороны ВСУ Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко в Куйбышевском районе Донецка
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 15 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.