https://ria.ru/20230908/obstrel-1895050585.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры - РИА Новости, 08.09.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ повредили дворец культуры

Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:09

2023-09-08T17:09

2023-09-08T17:09

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.Мэр Донецка в своем телеграм-канале опубликовал фотографии последствий обстрела Куйбышевского района со стороны украинских войск, добавив, что повреждено здание дворца культуры имени Т.Г. Шевченко. На фотографиях видно, что в здании ДК выбиты стекла. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 15 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230908/obstrely-1894995949.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк