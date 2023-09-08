https://ria.ru/20230908/oborudovanie-1895032273.html

Житель Брянска, пытавшийся украсть лифтовое оборудование, пойдет под суд

Житель Брянска, пытавшийся украсть лифтовое оборудование, пойдет под суд - РИА Новости, 08.09.2023

Житель Брянска, пытавшийся украсть лифтовое оборудование, пойдет под суд

Житель Брянска, подозреваемый в попытке кражи лифтового оборудования, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:12

2023-09-08T16:12

2023-09-08T16:12

происшествия

брянск

россия

жкх

брянская область

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Житель Брянска, подозреваемый в попытке кражи лифтового оборудования, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области. По информации пресс-службы, злоумышленник пытался увезти демонтированное лифтовое оборудование, хранившееся в подъезде жилого дома по улице Красноармейской города Брянска, на грузовике. Он начал загружать в кузов металлические детали, но был застигнут работником монтажной бригады. "Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска", – уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html

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происшествия, брянск, россия, жкх, брянская область