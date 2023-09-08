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Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2023
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:10
2023-09-08T05:10
2023-09-08T05:11
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили, предположительно, обломки FPV-дронов, изъяли их и отправили на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Энергодар, где утром была произведена атака со стороны вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами. Атакован был многоэтажный жилой дом. Все вещественные доказательства будут переданы на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ. Удар произошел рано утром 7 сентября. Несколько беспилотников врезались в верхние этажи жилого здания и взорвались. В здании разбиты стекла, прилегающая территория усыпана осколками и обломками беспилотников.
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энергодар, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре
Следователи осмотрели место удара ВСУ в Энергодаре и собрали обломки FPV-дронов