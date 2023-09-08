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Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 08.09.2023 (обновлено: 05:11 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/oblomki-1894879393.html
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2023
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:10
2023-09-08T05:11
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили, предположительно, обломки FPV-дронов, изъяли их и отправили на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Энергодар, где утром была произведена атака со стороны вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами. Атакован был многоэтажный жилой дом. Все вещественные доказательства будут переданы на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ. Удар произошел рано утром 7 сентября. Несколько беспилотников врезались в верхние этажи жилого здания и взорвались. В здании разбиты стекла, прилегающая территория усыпана осколками и обломками беспилотников.
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энергодар, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре

Следователи осмотрели место удара ВСУ в Энергодаре и собрали обломки FPV-дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили, предположительно, обломки FPV-дронов, изъяли их и отправили на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Энергодар, где утром была произведена атака со стороны вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами. Атакован был многоэтажный жилой дом. Все вещественные доказательства будут переданы на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ.
Удар произошел рано утром 7 сентября. Несколько беспилотников врезались в верхние этажи жилого здания и взорвались. В здании разбиты стекла, прилегающая территория усыпана осколками и обломками беспилотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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