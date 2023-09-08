https://ria.ru/20230908/oblomki-1894879393.html

Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре

Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре - РИА Новости, 08.09.2023

Следователи собрали обломки FPV-дронов ВСУ после атаки на дом в Энергодаре

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:10

2023-09-08T05:10

2023-09-08T05:11

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места ударов украинских беспилотников по жилому массиву в городе Энергодар, обнаружили, предположительно, обломки FPV-дронов, изъяли их и отправили на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости. "Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Энергодар, где утром была произведена атака со стороны вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами. Атакован был многоэтажный жилой дом. Все вещественные доказательства будут переданы на судебную экспертизу", - сообщил представитель СК РФ. Удар произошел рано утром 7 сентября. Несколько беспилотников врезались в верхние этажи жилого здания и взорвались. В здании разбиты стекла, прилегающая территория усыпана осколками и обломками беспилотников.

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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энергодар, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)