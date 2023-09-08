Мэр Нью-Йорка предрек городу уничтожение из-за засилья мигрантов
Мэр Нью-Йорка Адамс: огромный поток мигрантов ведет город к уничтожению
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Огромный поток незаконных мигрантов в Нью-Йорк ведет город к уничтожению, заявил его мэр Эрик Адамс.
«
"Эта проблема уничтожит город Нью-Йорк. Мы получаем по десять тысяч мигрантов ежемесячно", - сообщил он во время публичного выступления. Трансляцию которого вел телеканал CBS New York.
Адамс пожаловался, что если раньше власти имели дело с прибывающими беженцами из Венесуэлы, то теперь в город приезжают незаконные мигранты из Эквадора, "русскоговорящие, прибывающие из Мексики", а также представители Западной Африки. Все они, как отметил мэр, проникают в США через южную границу.
"Каждое сообщество в этом городе будет задето. У нас дефицит в 12 миллиардов долларов, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу", - добавил он.
Адамс также отметил, что не видит решения проблемы прибывающих в город мигрантов.
Выступление Адамса прошло на фоне сообщений в американской прессе о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и местными властями в штатах, находящихся под контролем демократов, усиливается напряженность из-за миграционного кризиса в стране и отсутствия необходимых мер со стороны Вашингтона по борьбе с ним.
В то же время, власти граничащих с Мексикой республиканских штатов продолжают отправлять все новые партии мигрантов автобусами в демократические города, ссылаясь на переполненность собственных территорий потоками беженцев.
Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.