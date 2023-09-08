https://ria.ru/20230908/nensi-1895098320.html
Пелоси объявила о планах переизбраться в конгресс
Пелоси объявила о планах переизбраться в конгресс - РИА Новости, 08.09.2023
Пелоси объявила о планах переизбраться в конгресс
Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в возрасте 83 лет объявила о намерении переизбираться в конгресс. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:20
2023-09-08T20:20
2023-09-08T20:21
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в возрасте 83 лет объявила о намерении переизбираться в конгресс. "Наша страна нуждается в том, чтобы Америка показала, что наш флаг все еще на месте со свободой и справедливостью для всех. Поэтому я претендую на переизбрание и с уважением прошу вашей поддержки", - написала она в социальной сети Х (экс-Twitter). Выборы в нижнюю палату конгресса пройдут в 2024 году. Пелоси впервые была избрана в палату представителей в 1987 году, в 2003 году стала лидером демократического меньшинства и попеременно выступала то спикером, то лидером меньшинства. Так продолжалось до января, когда Пелоси ушла на позиции рядовой конгрессвумен после того, как большинство в нижней палате конгресса получили республиканцы.
https://ria.ru/20230908/kosmos-1895093706.html
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в мире, сша, америка, нэнси пелоси
В мире, США, Америка, Нэнси Пелоси
Пелоси объявила о планах переизбраться в конгресс
Нэнси Пелоси в возрасте 83 лет объявила о планах переизбраться в конгресс