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США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана - РИА Новости, 08.09.2023
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17:56 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана - РИА Новости, 08.09.2023
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
Власти США пресекли поставку контрабандной сырой нефти из Ирана в третью страну объемом почти 1 миллион баррелей, сообщил в пятницу американский минюст. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:56
2023-09-08T17:56
в мире
сша
иран
цены на нефть
колумбия
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Власти США пресекли поставку контрабандной сырой нефти из Ирана в третью страну объемом почти 1 миллион баррелей, сообщил в пятницу американский минюст. По информации ведомства, речь идет о незаконной схеме по транспортировке иранской нефти зарубежным покупателям, которая существует при поддержке запрещенного в США Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Участники схемы, как следует из заявления, пытались завуалировать страну происхождения нефти, используя перевалочные пункты, сфальсифицированные документы и иные средства. "Это первый в истории случай раскрытия уголовного преступления с участием организации, которая нарушила санкции, содействия незаконной продаже и транспортировке нефти из Ирана. Он сопровождается успешным изъятием более 980 тыс. баррелей контрабандной сырой нефти", - проинформировали в минюсте США. Конфискованное топливо теперь является предметом гражданского иска в окружном суде столичного округа Колумбия. США как истец настаивают, что нефть, находившаяся на борту перехваченного судна, подлежит конфискации на основании американского законодательства о терроризме и отмывании денег. Как информирует министерство, конфискованные у государства-спонсора терроризма активы, к коим причисляется Иран, могут быть полностью или частично направлены в американский Фонд помощи жертвам государственного терроризма.
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
https://ria.ru/20230907/neft-1894829682.html
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в мире, сша, иран, цены на нефть, колумбия
В мире, США, Иран, Цены на нефть, Колумбия
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана

Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной сырой нефти из Ирана

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкТанкер "Lana"
Танкер Lana - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Власти США пресекли поставку контрабандной сырой нефти из Ирана в третью страну объемом почти 1 миллион баррелей, сообщил в пятницу американский минюст.
По информации ведомства, речь идет о незаконной схеме по транспортировке иранской нефти зарубежным покупателям, которая существует при поддержке запрещенного в США Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Участники схемы, как следует из заявления, пытались завуалировать страну происхождения нефти, используя перевалочные пункты, сфальсифицированные документы и иные средства.
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"Это первый в истории случай раскрытия уголовного преступления с участием организации, которая нарушила санкции, содействия незаконной продаже и транспортировке нефти из Ирана. Он сопровождается успешным изъятием более 980 тыс. баррелей контрабандной сырой нефти", - проинформировали в минюсте США.
Конфискованное топливо теперь является предметом гражданского иска в окружном суде столичного округа Колумбия. США как истец настаивают, что нефть, находившаяся на борту перехваченного судна, подлежит конфискации на основании американского законодательства о терроризме и отмывании денег.
Как информирует министерство, конфискованные у государства-спонсора терроризма активы, к коим причисляется Иран, могут быть полностью или частично направлены в американский Фонд помощи жертвам государственного терроризма.
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