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МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 08.09.2023
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00:15 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/natsvalyuty-1894866471.html
МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах
МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 08.09.2023
МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах
Представители РФ работают над финальным документом G20, российская сторона ожидает, что в нем будет подробно освещен вопрос расчетов в нацвалютах, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:15
2023-09-08T00:15
россия
нью-дели
индия
дмитрий биричевский
сергей лавров
ли цян
большая двадцатка
брикс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представители РФ работают над финальным документом G20, российская сторона ожидает, что в нем будет подробно освещен вопрос расчетов в нацвалютах, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Над ним (финальным документом - ред.) сейчас работают наши представители, они уже находятся в Нью-Дели… В этом году мы ожидаем, что, конечно, будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопрос расчетов в национальных валютах", - заявил дипломат в интервью TV BRICS, отвечая на вопрос, каких результатов ждёт Россия от G20 и что хотелось бы видеть в финальном документе. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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россия, нью-дели, индия, дмитрий биричевский, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, брикс
Россия, Нью-Дели, Индия, Дмитрий Биричевский, Сергей Лавров, Ли Цян, Большая двадцатка, БРИКС
МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах

МИД ожидает, что в итоговом документе G20 осветят вопрос о расчетах в нацвалютах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представители РФ работают над финальным документом G20, российская сторона ожидает, что в нем будет подробно освещен вопрос расчетов в нацвалютах, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Над ним (финальным документом - ред.) сейчас работают наши представители, они уже находятся в Нью-Дели… В этом году мы ожидаем, что, конечно, будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопрос расчетов в национальных валютах", - заявил дипломат в интервью TV BRICS, отвечая на вопрос, каких результатов ждёт Россия от G20 и что хотелось бы видеть в финальном документе.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В БРИКС выступили за использование нацвалют
24 августа, 11:56
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
 
РоссияНью-ДелиИндияДмитрий БиричевскийСергей ЛавровЛи ЦянБольшая двадцаткаБРИКС
 
 
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