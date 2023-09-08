https://ria.ru/20230908/natsvalyuty-1894866471.html

МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах

МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 08.09.2023

МИД ждет включение в итоговом документе G20 вопроса о расчетах в нацвалютах

Представители РФ работают над финальным документом G20, российская сторона ожидает, что в нем будет подробно освещен вопрос расчетов в нацвалютах, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:15

2023-09-08T00:15

2023-09-08T00:15

россия

нью-дели

индия

дмитрий биричевский

сергей лавров

ли цян

большая двадцатка

брикс

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представители РФ работают над финальным документом G20, российская сторона ожидает, что в нем будет подробно освещен вопрос расчетов в нацвалютах, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Над ним (финальным документом - ред.) сейчас работают наши представители, они уже находятся в Нью-Дели… В этом году мы ожидаем, что, конечно, будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопрос расчетов в национальных валютах", - заявил дипломат в интервью TV BRICS, отвечая на вопрос, каких результатов ждёт Россия от G20 и что хотелось бы видеть в финальном документе. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230824/briks-1891937191.html

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россия, нью-дели, индия, дмитрий биричевский, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, брикс