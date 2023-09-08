https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики

Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики - РИА Новости, 08.09.2023

Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики

Сотрудник одного из военкоматов на Западе Украины "заработал" на уголовное дело, регулярно поставляя наркотики своему руководителю, фигуранту уже предъявлено... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:07

2023-09-08T16:07

2023-09-08T16:07

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Западе Украины "заработал" на уголовное дело, регулярно поставляя наркотики своему руководителю, фигуранту уже предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР). "ГБР предъявило обвинение начальнику структурного подразделения Ровненского районного военкомата за поставки наркотиков своему руководителю. Подозреваемый систематически привозил амфетамин руководителю, а в редких случаях оставлял "закладки" ", - говорится в сообщении. По данным следствия, деньги за "товар" обвиняемый не брал - он "просто" пытался угодить шефу, рассчитывая получить служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице. Как сообщалось ранее, во время расследования по избиению солдата сотрудниками военкоматов у руководителя Ровненского районного военкомата было изъято восемь пакетов с амфетамином. Сотрудники ГБР установили, что военком имел поставщика из числа подчиненных. Отмечается, что в разговорах злоумышленники использовали "пиратский сленг", называя наркотики "белой меткой", а друг друга - по придуманным кличкам.

https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html

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