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В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв - РИА Новости, 08.09.2023
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23:19 08.09.2023 (обновлено: 23:42 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/napisanie-1895116947.html
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв - РИА Новости, 08.09.2023
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв
Украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:19
2023-09-08T23:42
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с заглавных букв из-за требования "нормопроектирования", и сослался на Минюст.Как сообщал в четверг депутат Верховной рады Максим Бужанский, Лисовой подписал приказ, согласно которому в стране слова "Российская Федерация" необходимо писать с заглавных букв, вопреки сложившейся в последнее время на Украине практике. Согласно опубликованному приказу от 31 августа, изменения вносятся во все официальные документы, координирующиеся приказом украинского Министерства образования "Об обеспечении обучения учеников, которые выехали с Украины". &quot;Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей&quot;, — написал Лисовой в соцсети Facebook*.Он отметил, что детям, обучающимся за границей, украинские власти разрешают изучение только "украиноведческого компонента" в дистанционных классах. Украинский чиновник при этом назвал такое написание ошибочным.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230908/proekty-1895116484.html
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В мире, Киев, Максим Бужанский, Facebook, Верховная Рада Украины, Украина, Россия
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв

Оксен Лисовой объяснил причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв

© Pixabay / Artem_ApukhtinКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Pixabay / Artem_Apukhtin
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с заглавных букв из-за требования "нормопроектирования", и сослался на Минюст.
Как сообщал в четверг депутат Верховной рады Максим Бужанский, Лисовой подписал приказ, согласно которому в стране слова "Российская Федерация" необходимо писать с заглавных букв, вопреки сложившейся в последнее время на Украине практике. Согласно опубликованному приказу от 31 августа, изменения вносятся во все официальные документы, координирующиеся приказом украинского Министерства образования "Об обеспечении обучения учеников, которые выехали с Украины".
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"Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", — написал Лисовой в соцсети Facebook*.

Он отметил, что детям, обучающимся за границей, украинские власти разрешают изучение только "украиноведческого компонента" в дистанционных классах.
Украинский чиновник при этом назвал такое написание ошибочным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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