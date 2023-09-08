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В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв - РИА Новости, 08.09.2023
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв
Украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T23:19
2023-09-08T23:19
2023-09-08T23:42
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова "Российская Федерация" в документах с заглавных букв из-за требования "нормопроектирования", и сослался на Минюст.Как сообщал в четверг депутат Верховной рады Максим Бужанский, Лисовой подписал приказ, согласно которому в стране слова "Российская Федерация" необходимо писать с заглавных букв, вопреки сложившейся в последнее время на Украине практике. Согласно опубликованному приказу от 31 августа, изменения вносятся во все официальные документы, координирующиеся приказом украинского Министерства образования "Об обеспечении обучения учеников, которые выехали с Украины". "Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", — написал Лисовой в соцсети Facebook*.Он отметил, что детям, обучающимся за границей, украинские власти разрешают изучение только "украиноведческого компонента" в дистанционных классах. Украинский чиновник при этом назвал такое написание ошибочным.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Киев, Максим Бужанский, Facebook, Верховная Рада Украины, Украина, Россия
В Киеве объяснили причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв
Оксен Лисовой объяснил причины написания "Российской Федерации" с заглавных букв