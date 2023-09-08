https://ria.ru/20230908/napavshiy-1895016768.html

В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу

В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу - РИА Новости, 08.09.2023

В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу

Правоохранители разыскивают неизвестного, который напал на школьницу в Воронежской области, совершив в отношении ребенка преступление сексуального характера,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:25

2023-09-08T15:25

2023-09-08T15:25

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

борисоглебск

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, который напал на школьницу в Воронежской области, совершив в отношении ребенка преступление сексуального характера, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о случившемся появилась днем в четверг в интернет-издании "Блокнот Борисоглебск", затем в ряде телеграм-каналов. По данным издания, вечером 6 сентября в Борисоглебске в районе пляжа "Песочки" изнасиловали девочку, ударив ее электрошокером. В пятницу канал SHOT сообщил подробности истории: около 21 часа 15-летняя девочка шла из магазина домой по дороге в частном секторе, в районе улиц Бланская – Чапаева на нее напал неизвестный. Школьница попыталась убежать, но упала, и злоумышленник догнал ее. Девочка потеряла сознание, а злоумышленник, избив и изнасиловав ее, забрал iPhone ребенка и скрылся. "Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в городе Борисоглебске. Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, совершившего данные преступления", - сообщил представитель следствия.

https://ria.ru/20230906/napadenie-1894606584.html

https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1894106321.html

воронежская область

борисоглебск

россия

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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), борисоглебск, россия