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В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу - РИА Новости, 08.09.2023
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15:25 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/napavshiy-1895016768.html
В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу
В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу - РИА Новости, 08.09.2023
В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу
Правоохранители разыскивают неизвестного, который напал на школьницу в Воронежской области, совершив в отношении ребенка преступление сексуального характера,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:25
2023-09-08T15:25
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
борисоглебск
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, который напал на школьницу в Воронежской области, совершив в отношении ребенка преступление сексуального характера, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о случившемся появилась днем в четверг в интернет-издании "Блокнот Борисоглебск", затем в ряде телеграм-каналов. По данным издания, вечером 6 сентября в Борисоглебске в районе пляжа "Песочки" изнасиловали девочку, ударив ее электрошокером. В пятницу канал SHOT сообщил подробности истории: около 21 часа 15-летняя девочка шла из магазина домой по дороге в частном секторе, в районе улиц Бланская – Чапаева на нее напал неизвестный. Школьница попыталась убежать, но упала, и злоумышленник догнал ее. Девочка потеряла сознание, а злоумышленник, избив и изнасиловав ее, забрал iPhone ребенка и скрылся. "Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в городе Борисоглебске. Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, совершившего данные преступления", - сообщил представитель следствия.
https://ria.ru/20230906/napadenie-1894606584.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), борисоглебск, россия
Происшествия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Борисоглебск, Россия
В Воронежской области ищут неизвестного, напавшего на школьницу

В Воронежской области правоохранители ищут неизвестного, напавшего на школьницу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, который напал на школьницу в Воронежской области, совершив в отношении ребенка преступление сексуального характера, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о случившемся появилась днем в четверг в интернет-издании "Блокнот Борисоглебск", затем в ряде телеграм-каналов. По данным издания, вечером 6 сентября в Борисоглебске в районе пляжа "Песочки" изнасиловали девочку, ударив ее электрошокером.
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В пятницу канал SHOT сообщил подробности истории: около 21 часа 15-летняя девочка шла из магазина домой по дороге в частном секторе, в районе улиц Бланская – Чапаева на нее напал неизвестный. Школьница попыталась убежать, но упала, и злоумышленник догнал ее. Девочка потеряла сознание, а злоумышленник, избив и изнасиловав ее, забрал iPhone ребенка и скрылся.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в городе Борисоглебске. Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, совершившего данные преступления", - сообщил представитель следствия.
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ПроисшествияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)БорисоглебскРоссия
 
 
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