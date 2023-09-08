https://ria.ru/20230908/nagrady-1895105745.html
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 08.09.2023
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:28
2023-09-08T21:28
2023-09-08T21:28
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
донбасс
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня наши бойцы на передовой получили от командования высокие государственные награды: медаль "За отвагу", медаль Жукова, медаль Суворова, Георгиевский крест. Это достойные ребята, они с честью выполняют свой воинский долг", - сообщил командир подразделения. Торжественное награждение бойцов ВДВ, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий.
донбасс
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России
Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
2023-09-08T21:28
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушно-десантные войска россии, донбасс, видео
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Донбасс
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости.
2023-09-08T21:28
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PT1M33S
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
Российские десантники получили государственные награды в зоне боевых действий