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Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой

Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 08.09.2023

Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой

Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:28

2023-09-08T21:28

2023-09-08T21:28

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

донбасс

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня наши бойцы на передовой получили от командования высокие государственные награды: медаль "За отвагу", медаль Жукова, медаль Суворова, Георгиевский крест. Это достойные ребята, они с честью выполняют свой воинский долг", - сообщил командир подразделения. Торжественное награждение бойцов ВДВ, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий.

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля. 2023-09-08T21:28 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воздушно-десантные войска россии, донбасс, видео