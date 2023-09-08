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Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/nagrady-1895105745.html
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой - РИА Новости, 08.09.2023
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:28
2023-09-08T21:28
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
донбасс
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня наши бойцы на передовой получили от командования высокие государственные награды: медаль "За отвагу", медаль Жукова, медаль Суворова, Георгиевский крест. Это достойные ребята, они с честью выполняют свой воинский долг", - сообщил командир подразделения. Торжественное награждение бойцов ВДВ, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий.
донбасс
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Шойгу вручил трем бойцам СВО звезды Героев России
Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Среди награжденных командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
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воздушно-десантные войска россии, донбасс, видео
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Донбасс
Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости.
2023-09-08T21:28
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Бойцы ВДВ получили госнаграды на передовой

Российские десантники получили государственные награды в зоне боевых действий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне спецоперации
Российские десантники в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские десантники в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации в Донбассе, получили государственные награды на передовой, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня наши бойцы на передовой получили от командования высокие государственные награды: медаль "За отвагу", медаль Жукова, медаль Суворова, Георгиевский крест. Это достойные ребята, они с честью выполняют свой воинский долг", - сообщил командир подразделения.
Торжественное награждение бойцов ВДВ, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-десантные войска РоссииДонбасс
 
 
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