https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1895020864.html
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели
В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей, сообщил РИА Новости внештатный советник врио губернатора региона, сопредседатель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:38
2023-09-08T15:38
2023-09-08T15:38
единый день голосования в россии — 2023
херсонская область
александр малькевич
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей, сообщил РИА Новости внештатный советник врио губернатора региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич. "В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели, эксперты, журналисты, блогеры, которые приехали посмотреть, как проходит избирательный процесс", - сказал Малькевич. Он подчеркнул, что лично побывал на избирательном участке в Геническе, где стал свидетелем, как множество людей идет на выборы как на праздник. "Люди идут голосовать с радостью, как на праздник. Именно это бесит наших врагов, а также то, что иностранные граждане все это видят, снимают, и мир узнает правду, что нет никакого принуждения, что есть только желание и воля людей", - подчеркнул Малькевич. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области как регионе РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня до 10-го сентября включительно.
https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, херсонская область , александр малькевич, геническ
Единый день голосования в России — 2023, Херсонская область , Александр Малькевич, Геническ
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели
В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей, сообщил РИА Новости внештатный советник врио губернатора региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.
"В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели, эксперты, журналисты, блогеры, которые приехали посмотреть, как проходит избирательный процесс", - сказал Малькевич.
Он подчеркнул, что лично побывал на избирательном участке в Геническе
, где стал свидетелем, как множество людей идет на выборы как на праздник.
"Люди идут голосовать с радостью, как на праздник. Именно это бесит наших врагов, а также то, что иностранные граждане все это видят, снимают, и мир узнает правду, что нет никакого принуждения, что есть только желание и воля людей", - подчеркнул Малькевич.
Местные выборы впервые проходят в Херсонской области как регионе РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня до 10-го сентября включительно.
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