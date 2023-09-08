https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1895020864.html

В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели

В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели - РИА Новости, 08.09.2023

В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели

В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей, сообщил РИА Новости внештатный советник врио губернатора региона, сопредседатель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:38

2023-09-08T15:38

2023-09-08T15:38

единый день голосования в россии — 2023

херсонская область

александр малькевич

геническ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Херсонскую область прибыла группа международных иностранных наблюдателей, сообщил РИА Новости внештатный советник врио губернатора региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич. "В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели, эксперты, журналисты, блогеры, которые приехали посмотреть, как проходит избирательный процесс", - сказал Малькевич. Он подчеркнул, что лично побывал на избирательном участке в Геническе, где стал свидетелем, как множество людей идет на выборы как на праздник. "Люди идут голосовать с радостью, как на праздник. Именно это бесит наших врагов, а также то, что иностранные граждане все это видят, снимают, и мир узнает правду, что нет никакого принуждения, что есть только желание и воля людей", - подчеркнул Малькевич. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области как регионе РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня до 10-го сентября включительно.

https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html

херсонская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, херсонская область , александр малькевич, геническ