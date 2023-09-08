Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТаганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник отметил 125-летие со дня образования Таганрогского городского музея, сообщает правительство региона.
Торжественный вечер по случаю праздника состоялся во дворце Алфераки. Он открылся театрализованным экскурсом в историю "Таганрогского мусейона", а продолжился торжественной церемонией награждения сотрудников музея-заповедника.
У истоков формирования богатейшего музейного собрания стояли Ахиллес Алфераки, Антон Чехов и Павел Иорданов - уроженцы и жители Таганрога. В 1981 году музей-заповедник объединил в своей структуре все таганрогские музеи и стал правопреемником городского музея, созданного в 1898 году. 12 мая 1992 года Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник перешел в ведение Ростовской области.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржественный вечер в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Торжественный вечер в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике
«
"Таганрогский музей-заповедник занимает особое место среди учреждений культуры, он известен далеко за пределами региона и России. Профессионализм, ответственность, с которой коллектив подходит к решению творческих задач, за последние тридцать лет вывели его в число лидеров среди музейного сообщества", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что именно этой команде губернатор региона Василий Голубев поручил в 2015 году создание народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", и она справилась.
«
"Бережное отношение к истории города, преемственность поколений, взаимосвязь с учреждениями различного уровня – вот то, что отличает ваш коллектив. Желаю процветания и творческого вдохновения, благодарных посетителей и новых интересных проектов!" - обратился Гуськов к коллективу музея.
Благодарностью губернатора Ростовской области отмечена заведующий отделом "Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки)" Галина Крупницкая, благодарственными письмами – ведущий хранитель музейных предметов научно-фондового отдела Марина Герасименко, заместитель главного бухгалтера Марина Шарпилова. Сотрудники музея также отмечены наградами законодательного собрания Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, администрации и городской думы Таганрога.