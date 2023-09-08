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Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания - РИА Новости, 08.09.2023
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Ростовская область
 
18:02 08.09.2023 (обновлено: 18:14 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/muzey-1895066438.html
Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания
Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания - РИА Новости, 08.09.2023
Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник отметил 125-летие со дня образования Таганрогского городского музея,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:02
2023-09-08T18:14
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник отметил 125-летие со дня образования Таганрогского городского музея, сообщает правительство региона. Торжественный вечер по случаю праздника состоялся во дворце Алфераки. Он открылся театрализованным экскурсом в историю "Таганрогского мусейона", а продолжился торжественной церемонией награждения сотрудников музея-заповедника. У истоков формирования богатейшего музейного собрания стояли Ахиллес Алфераки, Антон Чехов и Павел Иорданов - уроженцы и жители Таганрога. В 1981 году музей-заповедник объединил в своей структуре все таганрогские музеи и стал правопреемником городского музея, созданного в 1898 году. 12 мая 1992 года Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник перешел в ведение Ростовской области. "Таганрогский музей-заповедник занимает особое место среди учреждений культуры, он известен далеко за пределами региона и России. Профессионализм, ответственность, с которой коллектив подходит к решению творческих задач, за последние тридцать лет вывели его в число лидеров среди музейного сообщества", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что именно этой команде губернатор региона Василий Голубев поручил в 2015 году создание народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", и она справилась. "Бережное отношение к истории города, преемственность поколений, взаимосвязь с учреждениями различного уровня – вот то, что отличает ваш коллектив. Желаю процветания и творческого вдохновения, благодарных посетителей и новых интересных проектов!" - обратился Гуськов к коллективу музея. Благодарностью губернатора Ростовской области отмечена заведующий отделом "Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки)" Галина Крупницкая, благодарственными письмами – ведущий хранитель музейных предметов научно-фондового отдела Марина Герасименко, заместитель главного бухгалтера Марина Шарпилова. Сотрудники музея также отмечены наградами законодательного собрания Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, администрации и городской думы Таганрога.
https://ria.ru/20230804/taganrogmuzey-1888801405.html
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ростовская область, таганрог, россия, игорь гуськов, антон чехов, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Таганрог, Россия, Игорь Гуськов, Антон Чехов, Василий Голубев

Таганрогский городской музей отметил 125 лет со дня основания

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТаганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник отметил 125-летие со дня образования Таганрогского городского музея, сообщает правительство региона.
Торжественный вечер по случаю праздника состоялся во дворце Алфераки. Он открылся театрализованным экскурсом в историю "Таганрогского мусейона", а продолжился торжественной церемонией награждения сотрудников музея-заповедника.
У истоков формирования богатейшего музейного собрания стояли Ахиллес Алфераки, Антон Чехов и Павел Иорданов - уроженцы и жители Таганрога. В 1981 году музей-заповедник объединил в своей структуре все таганрогские музеи и стал правопреемником городского музея, созданного в 1898 году. 12 мая 1992 года Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник перешел в ведение Ростовской области.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржественный вечер в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике
Торжественный вечер в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Торжественный вечер в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике
«
"Таганрогский музей-заповедник занимает особое место среди учреждений культуры, он известен далеко за пределами региона и России. Профессионализм, ответственность, с которой коллектив подходит к решению творческих задач, за последние тридцать лет вывели его в число лидеров среди музейного сообщества", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что именно этой команде губернатор региона Василий Голубев поручил в 2015 году создание народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", и она справилась.
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4 августа, 13:42
«
"Бережное отношение к истории города, преемственность поколений, взаимосвязь с учреждениями различного уровня – вот то, что отличает ваш коллектив. Желаю процветания и творческого вдохновения, благодарных посетителей и новых интересных проектов!" - обратился Гуськов к коллективу музея.
Благодарностью губернатора Ростовской области отмечена заведующий отделом "Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки)" Галина Крупницкая, благодарственными письмами – ведущий хранитель музейных предметов научно-фондового отдела Марина Герасименко, заместитель главного бухгалтера Марина Шарпилова. Сотрудники музея также отмечены наградами законодательного собрания Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, администрации и городской думы Таганрога.
 
Ростовская областьРостовская областьТаганрогРоссияИгорь ГуськовАнтон ЧеховВасилий Голубев
 
 
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