https://ria.ru/20230908/moskva-1895010619.html
Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября
Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября - РИА Новости, 08.09.2023
Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября
Президент России Владимир Путин 9 сентября поздравит москвичей с Днем города, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:04
2023-09-08T15:04
2023-09-08T15:14
москва
владимир путин
общество
сергей собянин
день города москвы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября поздравит москвичей с Днем города, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии транспортных артерий, сообщает пресс-служба Кремля."Девятого сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы. Будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4", - говорится в сообщении.
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москва, владимир путин, общество, сергей собянин, день города москвы
Москва, Владимир Путин, Общество, Сергей Собянин, День города Москвы
Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября
Кремль: Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября