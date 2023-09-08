https://ria.ru/20230908/moskva-1895010619.html

Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября

Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября - РИА Новости, 08.09.2023

Путин поздравит москвичей с Днем города 9 сентября

Президент России Владимир Путин 9 сентября поздравит москвичей с Днем города, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:04

2023-09-08T15:04

2023-09-08T15:14

москва

владимир путин

общество

сергей собянин

день города москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября поздравит москвичей с Днем города, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии транспортных артерий, сообщает пресс-служба Кремля."Девятого сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы. Будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html

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москва, владимир путин, общество, сергей собянин, день города москвы