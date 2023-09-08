https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894957502.html

Пенсионер-"инвестор" из Астрахани в шестой раз стал жертвой мошенников

Пенсионер-"инвестор" из Астрахани в шестой раз стал жертвой мошенников - РИА Новости, 08.09.2023

Пенсионер-"инвестор" из Астрахани в шестой раз стал жертвой мошенников

Житель Астраханской области в шестой раз стал жертвой дистанционных биржевых мошенников, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:10

2023-09-08T13:10

2023-09-08T13:13

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен – РИА Новости. Житель Астраханской области в шестой раз стал жертвой дистанционных биржевых мошенников, сообщает УМВД России по региону. По данным ведомства, в полицию обратился пенсионер 1951 года рождения, который, желая заработать на фондовой бирже, перевел на счет "брокера" 400 тысяч рублей, оставшиеся у него от продажи земельного участка. Когда деньги поступили на счет злоумышленника, тот перестал выходить на связь, и мужчина понял, что его обманули. "Это не первая провальная попытка инвестирования для астраханца. С 2020 по 2023 год он обращался в полицию уже пять раз. Надеясь заработать через биржевые интернет-вклады, он переводил на счета различных злоумышленников личные накопления или просто передавал им реквизиты своей банковской карты и СМС-коды, чтобы они сами могли списать необходимую сумму", - говорится в сообщении. В четверг состоялось "инвестирование" №6. Уголовные дела по первым пяти эпизодам еще расследуются. В полиции не уточнили общую сумму, которую астраханец отдал мошенникам.

https://ria.ru/20230907/malakhov-1894756355.html

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Влада Копылова

астрахань, астраханская область, происшествия