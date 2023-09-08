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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 08.09.2023
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03:44 08.09.2023 (обновлено: 15:25 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 08.09.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг", с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T03:44
2023-09-08T15:25
telegram
общество
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг", с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги, сообщили РИА Новости в платформе по борьбе с мошенниками "Мошеловка".РИА Новости обратило внимание, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием "Госуслуги в Telegram" с аватаром, похожим на логотип официальных "Госуслуг". Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, "если у вас есть хоть один родственник…", "быстро и легко получить пособия при рождении ребенка", получить выплату в 107 тысяч рублей "рожденным с 1946 по 1991 год" и прочее."Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу", — предупредили в "Мошеловке".Эксперты пояснили, что при попытке перейти в данный канал, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке. "Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне", — указали они.Схем, в результате которых пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много, и сигналы об этом приходят регулярно, пояснили в "Мошеловке". При получении доступа мошенники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения. Все это может быть использовано в дальнейших манипуляциях. "К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы", — отметили эксперты. Они напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал "Объясняем.рф", и в сети они помечены голубой галочкой.
https://ria.ru/20230907/malakhov-1894756355.html
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telegram, общество
Telegram, Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Эксперты предупредили о мошенниках в Telegram, имитирующих "Госуслуги"

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг", с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги, сообщили РИА Новости в платформе по борьбе с мошенниками "Мошеловка".
РИА Новости обратило внимание, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием "Госуслуги в Telegram" с аватаром, похожим на логотип официальных "Госуслуг". Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, "если у вас есть хоть один родственник…", "быстро и легко получить пособия при рождении ребенка", получить выплату в 107 тысяч рублей "рожденным с 1946 по 1991 год" и прочее.
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"Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу", — предупредили в "Мошеловке".
Эксперты пояснили, что при попытке перейти в данный канал, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке. "Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне", — указали они.
Схем, в результате которых пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много, и сигналы об этом приходят регулярно, пояснили в "Мошеловке". При получении доступа мошенники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения. Все это может быть использовано в дальнейших манипуляциях.
"К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы", — отметили эксперты. Они напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал "Объясняем.рф", и в сети они помечены голубой галочкой.
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