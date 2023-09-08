https://ria.ru/20230908/moloko-1895074657.html

На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн

На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн - РИА Новости, 08.09.2023

На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн

Краснодарский край за 2023 год произвел свыше одного миллиона тонн молока, что на 8% превышает прошлогодние показатели, развитие молочного животноводства в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:27

2023-09-08T18:27

2023-09-08T18:27

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

россия

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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Краснодарский край за 2023 год произвел свыше одного миллиона тонн молока, что на 8% превышает прошлогодние показатели, развитие молочного животноводства в регионе связано с краевыми мерами поддержки, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край – один из крупнейших "молочных" регионов России. С начала года наши животноводы уже произвели более одного миллиона тонн сырого молока, что на восемь процентов выше прошлогоднего уровня. Оказываем всестороннюю поддержку крупным предприятиям, небольшим хозяйствам, фермерам и самозанятым. Субсидируем затраты на производство реализованного молока. В 2023 году на эти цели направили более одного миллиарда рублей. Такие меры важны для развития всего молочного животноводства, как одного из приоритетных направлений в крае", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, положительная динамика есть также у краевых производителей кисломолочной продукции, сметаны, сливочного масла, сыра и сгущенного молока. Сегодня животноводам доступны льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 миллионов рублей по ставкам от 1% до 3% годовых. В 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,6 миллиона тонн сырого молока. Для улучшения показателей животноводы работают над увеличением высокопродуктивного поголовья коров. За пять лет оно выросло на 5%, превысив 216 тысяч голов, продуктивность возросла на 36%, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230908/drova-1894976190.html

https://ria.ru/20230906/promyshlenniki-1894624000.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности, россия