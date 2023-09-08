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На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн - РИА Новости, 08.09.2023
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Краснодарский край
 
18:27 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/moloko-1895074657.html
На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн
На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн - РИА Новости, 08.09.2023
На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн
Краснодарский край за 2023 год произвел свыше одного миллиона тонн молока, что на 8% превышает прошлогодние показатели, развитие молочного животноводства в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:27
2023-09-08T18:27
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
россия
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Краснодарский край за 2023 год произвел свыше одного миллиона тонн молока, что на 8% превышает прошлогодние показатели, развитие молочного животноводства в регионе связано с краевыми мерами поддержки, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край – один из крупнейших "молочных" регионов России. С начала года наши животноводы уже произвели более одного миллиона тонн сырого молока, что на восемь процентов выше прошлогоднего уровня. Оказываем всестороннюю поддержку крупным предприятиям, небольшим хозяйствам, фермерам и самозанятым. Субсидируем затраты на производство реализованного молока. В 2023 году на эти цели направили более одного миллиарда рублей. Такие меры важны для развития всего молочного животноводства, как одного из приоритетных направлений в крае", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, положительная динамика есть также у краевых производителей кисломолочной продукции, сметаны, сливочного масла, сыра и сгущенного молока. Сегодня животноводам доступны льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 миллионов рублей по ставкам от 1% до 3% годовых. В 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,6 миллиона тонн сырого молока. Для улучшения показателей животноводы работают над увеличением высокопродуктивного поголовья коров. За пять лет оно выросло на 5%, превысив 216 тысяч голов, продуктивность возросла на 36%, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230908/drova-1894976190.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности, Россия
На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн

На Кубани производство молока выросло на 8% и превысило 1 миллион тонн

© Pixabay / Myriams-FotosМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Pixabay / Myriams-Fotos
Молоко. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Краснодарский край за 2023 год произвел свыше одного миллиона тонн молока, что на 8% превышает прошлогодние показатели, развитие молочного животноводства в регионе связано с краевыми мерами поддержки, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«
"Краснодарский край – один из крупнейших "молочных" регионов России. С начала года наши животноводы уже произвели более одного миллиона тонн сырого молока, что на восемь процентов выше прошлогоднего уровня. Оказываем всестороннюю поддержку крупным предприятиям, небольшим хозяйствам, фермерам и самозанятым. Субсидируем затраты на производство реализованного молока. В 2023 году на эти цели направили более одного миллиарда рублей. Такие меры важны для развития всего молочного животноводства, как одного из приоритетных направлений в крае", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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По данным властей, положительная динамика есть также у краевых производителей кисломолочной продукции, сметаны, сливочного масла, сыра и сгущенного молока. Сегодня животноводам доступны льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 миллионов рублей по ставкам от 1% до 3% годовых.
В 2022 году в Краснодарском крае произвели более 1,6 миллиона тонн сырого молока. Для улучшения показателей животноводы работают над увеличением высокопродуктивного поголовья коров. За пять лет оно выросло на 5%, превысив 216 тысяч голов, продуктивность возросла на 36%, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевФонд развития промышленностиРоссия
 
 
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